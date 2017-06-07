Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Сборная России определилась с составом на Кубок конфедераций

Тренерский штаб сборной России объявил окончательный состав команды на Кубок конфедераций-2017.

Как сообщает официальный сайт РФС, в списке значатся 23 футболиста. Порядковые номера совпадают с номерами на футболках.

Вратари

1. Игорь Акинфеев (ЦСКА)
12. Владимир Габулов («Арсенал»)
16. Маринато Гилерме («Локомотив»)

Защитники

3. Роман Шишкин («Краснодар)
5. Виктор Васин (ЦСКА)
6. Георгий Джикия (Спартак»)
10. Руслан Камболов («Рубин»)
13. Федор Кудряшов («Ростов»)
14. Илья Кутепов («Спартак»)

Полузащитники

2. Игорь Смольников («Зенит»)
4. Юрий Газинский («Краснодар»)
8. Денис Глушаков («Спартак»)
15. Алексей Миранчук ("Локомотив")
17. Александр Головин (ЦСКА)
18. Юрий Жирков («Зенит»)
19. Александр Самедов ("Спартак")
21. Александр Ерохин («Ростов»)
22. Дмитрий Тарасов («Локомотив»)
23. Дмитрий Комбаров («Спартак»)

Нападающие

7. Дмитрий Полоз ("Ростов")
9. Федор Смолов («Краснодар»)
11. Александр Бухаров («Ростов»)
20. Максим Канунников («Рубин»)

Места в финальном списке, не считая травмированных Дзагоева, Дзюбы, Фернандеса и Зобнина, не досталось Александру Беленову («Уфа»), Роману Нойштедтеру («Фенербахче»), Андрею Семёнову («Терек»).
Теги: Сборная России
Сегодня, 20:48
Напечатать
8
(1)
№8 Написал: нетрал (Сегодня, 21:37) #
  • 0
  •  (0)
online

габулов ...и кто скажет что это не землячество?
Регистрация: 26.04.2017
№7 Написал: Гастэряну (Сегодня, 21:23) #
  • +3
  •  (5)
online

а что там делает кутепов, он даже в пищевике прочно присел на лавку.
Регистрация: 25.02.2016
№6 Написал: shatronok Россия (Сегодня, 21:23) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Riders1990
Цитата: Hazell
Габулов в составе, Беленов на выход. Логика на уровне у Стасика.

Габулов то как раз по делу.А вот вместо Гилерме нужен был Беленов

Согласен, и в место Кутепова можно было Семёнова оставить.
Регистрация: 12.07.2014
№5 Написал: Босх Россия (Сегодня, 21:17) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Hazell
Габулов в составе, Беленов на выход.

Габулов бывает чертовски хорош.
Это факт.
Просто дьявольски бывает хорош.


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№4 Написал: golden Axe (Сегодня, 21:01) #
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Канунников и Акинфеев лишние и не нужно минусовать ослики,наблюдайте его в Цска,а в сборной не нужно его клоунады,насмотрелись на международных турнирах,тут нет Уралов и Томи
Регистрация: 1.02.2017
№3 Написал: debil (Сегодня, 20:58) #
  • +1
  •  (5)

Провереный кадр габулов раньше хорошо играл основной состав ясен скамейка откровенно слаба не кому выйти и усилить игру вот беленов мог на пенальти тарасов только чтобы очередную карточку схватить смольников в очередной раз за шиворот получить ну и тд...
Регистрация: 30.06.2016
№2 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 20:54) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Hazell
Габулов в составе, Беленов на выход. Логика на уровне у Стасика.

Габулов то как раз по делу.А вот вместо Гилерме нужен был Беленов


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№1 Написал: Hazell Иваново (Сегодня, 20:49) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Габулов в составе, Беленов на выход. Логика на уровне у Стасика. unamused
Регистрация: 10.02.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.