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Сборная России определилась с составом на Кубок конфедераций
Тренерский штаб сборной России объявил окончательный состав команды на Кубок конфедераций-2017.
Как сообщает официальный сайт РФС, в списке значатся 23 футболиста. Порядковые номера совпадают с номерами на футболках.
Вратари
1. Игорь Акинфеев (ЦСКА)
12. Владимир Габулов («Арсенал»)
16. Маринато Гилерме («Локомотив»)
Защитники
3. Роман Шишкин («Краснодар)
5. Виктор Васин (ЦСКА)
6. Георгий Джикия (Спартак»)
10. Руслан Камболов («Рубин»)
13. Федор Кудряшов («Ростов»)
14. Илья Кутепов («Спартак»)
Полузащитники
2. Игорь Смольников («Зенит»)
4. Юрий Газинский («Краснодар»)
8. Денис Глушаков («Спартак»)
15. Алексей Миранчук ("Локомотив")
17. Александр Головин (ЦСКА)
18. Юрий Жирков («Зенит»)
19. Александр Самедов ("Спартак")
21. Александр Ерохин («Ростов»)
22. Дмитрий Тарасов («Локомотив»)
23. Дмитрий Комбаров («Спартак»)
Нападающие
7. Дмитрий Полоз ("Ростов")
9. Федор Смолов («Краснодар»)
11. Александр Бухаров («Ростов»)
20. Максим Канунников («Рубин»)
Места в финальном списке, не считая травмированных Дзагоева, Дзюбы, Фернандеса и Зобнина, не досталось Александру Беленову («Уфа»), Роману Нойштедтеру («Фенербахче»), Андрею Семёнову («Терек»).
Как сообщает официальный сайт РФС, в списке значатся 23 футболиста. Порядковые номера совпадают с номерами на футболках.
Вратари
1. Игорь Акинфеев (ЦСКА)
12. Владимир Габулов («Арсенал»)
16. Маринато Гилерме («Локомотив»)
Защитники
3. Роман Шишкин («Краснодар)
5. Виктор Васин (ЦСКА)
6. Георгий Джикия (Спартак»)
10. Руслан Камболов («Рубин»)
13. Федор Кудряшов («Ростов»)
14. Илья Кутепов («Спартак»)
Полузащитники
2. Игорь Смольников («Зенит»)
4. Юрий Газинский («Краснодар»)
8. Денис Глушаков («Спартак»)
15. Алексей Миранчук ("Локомотив")
17. Александр Головин (ЦСКА)
18. Юрий Жирков («Зенит»)
19. Александр Самедов ("Спартак")
21. Александр Ерохин («Ростов»)
22. Дмитрий Тарасов («Локомотив»)
23. Дмитрий Комбаров («Спартак»)
Нападающие
7. Дмитрий Полоз ("Ростов")
9. Федор Смолов («Краснодар»)
11. Александр Бухаров («Ростов»)
20. Максим Канунников («Рубин»)
Места в финальном списке, не считая травмированных Дзагоева, Дзюбы, Фернандеса и Зобнина, не досталось Александру Беленову («Уфа»), Роману Нойштедтеру («Фенербахче»), Андрею Семёнову («Терек»).
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