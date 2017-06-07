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Виталий Мутко: в составе сборной России лучшие игроки
Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал итоговый состав сборной России на предстоящий Кубок Конфедераций-2017.
"Тренер сделал выбор. В составе сборной России лучшие игроки. Но и те ребята, которые не поехали, очень хорошую работу проделали.
Знаю, что от тренера они получили некие задания, в будущем они будут входить в круг кандидатов в сборную, на их счету уже есть игры за национальную команду. У них хорошие перспективы, просто сейчас тренер исходил из реальной ситуации, видения модели игры.
Надо болеть за эту команду и поддерживать ее. Ребята даже ценой травм стараются все, что умеют, отдавать на поле. Видно, что эта команда хочет радовать болельщиков, это самое главное", – цитирует Мутко "Р-Спорт".
"Тренер сделал выбор. В составе сборной России лучшие игроки. Но и те ребята, которые не поехали, очень хорошую работу проделали.
Знаю, что от тренера они получили некие задания, в будущем они будут входить в круг кандидатов в сборную, на их счету уже есть игры за национальную команду. У них хорошие перспективы, просто сейчас тренер исходил из реальной ситуации, видения модели игры.
Надо болеть за эту команду и поддерживать ее. Ребята даже ценой травм стараются все, что умеют, отдавать на поле. Видно, что эта команда хочет радовать болельщиков, это самое главное", – цитирует Мутко "Р-Спорт".
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