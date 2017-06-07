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Агент: с Зобниным "Спартак" поступил красиво
Павел Андреев, агент полузащитника "Спартака" Романа Зобнина, прокомментировал заключение нового контракта между красно-белыми и своим клиентом.
- "Спартак" поступил красиво, переподписав контракт с Зобниным на незначительный срок со значительным увеличением заработной платы. Я от лица Романа хочу поблагодарить руководство и тренерский штаб "Спартака" за это решение, – цитирует Андреева "Чемпионат".
- "Спартак" поступил красиво, переподписав контракт с Зобниным на незначительный срок со значительным увеличением заработной платы. Я от лица Романа хочу поблагодарить руководство и тренерский штаб "Спартака" за это решение, – цитирует Андреева "Чемпионат".
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