Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Агент: с Зобниным "Спартак" поступил красиво

Павел Андреев, агент полузащитника "Спартака" Романа Зобнина, прокомментировал заключение нового контракта между красно-белыми и своим клиентом.

- "Спартак" поступил красиво, переподписав контракт с Зобниным на незначительный срок со значительным увеличением заработной платы. Я от лица Романа хочу поблагодарить руководство и тренерский штаб "Спартака" за это решение, – цитирует Андреева "Чемпионат".
Теги: Спартак Зобнин
Сегодня, 21:21
Напечатать
1
(3)
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:36) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
спартак поступил красиво

Все, прям, залюбовались. confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.