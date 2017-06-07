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Сборная Грузии разгромила команду Сент-Китс и Невис
Футболисты сборной Грузии обыграли команду Сент-Китс и Невис в товарищеском матче, а сборная Финляндии сыграла вничью в контрольном матче с командой Лихтенштейна.
Товарищеский матч
Грузия - Сент-Китс и Невис - 3:0
Гол: Арабидзе, 52, 73 (авто.), Далашвил, 81
Финляндия - Лихтенштейн - 1:1
Гол: Хетемай, 18 - Хаслер, 62
Товарищеский матч
Грузия - Сент-Китс и Невис - 3:0
Гол: Арабидзе, 52, 73 (авто.), Далашвил, 81
Финляндия - Лихтенштейн - 1:1
Гол: Хетемай, 18 - Хаслер, 62
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