Сборная Грузии разгромила команду Сент-Китс и Невис

Футболисты сборной Грузии обыграли команду Сент-Китс и Невис в товарищеском матче, а сборная Финляндии сыграла вничью в контрольном матче с командой Лихтенштейна.Товарищеский матчГол: Арабидзе, 52, 73 (авто.), Далашвил, 81Гол: Хетемай, 18 - Хаслер, 62