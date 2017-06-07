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Сборная Грузии разгромила команду Сент-Китс и Невис

Футболисты сборной Грузии обыграли команду Сент-Китс и Невис в товарищеском матче, а сборная Финляндии сыграла вничью в контрольном матче с командой Лихтенштейна.

Товарищеский матч

Грузия - Сент-Китс и Невис - 3:0

Гол: Арабидзе, 52, 73 (авто.), Далашвил, 81


Финляндия - Лихтенштейн - 1:1

Гол: Хетемай, 18 - Хаслер, 62
Сегодня, 21:38
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№1 Написал: Энтерпрайз (Сегодня, 21:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Прочитал заголовок,ну думал типа 10-0,как немцы с Сан-Марино.Это что за страна такая?Блин,я думал что географию неплохо знаю,в каком полушарии хоть находится?Грузины наверное теперь задрав свои носы ходят !Еше бы ,такого гранда разгромили!!!А финны,после ухода Ярри Литманена что то вообще ниже плинтуса опустились.
Регистрация: 3.09.2016
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