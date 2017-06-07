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Леонид Слуцкий: я люблю Россию, мой переезд в Англию - чисто карьерная вещь

Экс-наставник ЦСКА Леонид Слуцкий, которого называют основным кандидатом на пост тренера "Халл Сити", рассказал о мотивах отъезда в Англию.

"Я россиянин, я люблю Родину. Я не диссидент, который убежал из страны и говорит, что в родной стране всё плохо. В России всё хорошо и замечательно. Я финансирую вместе с ЦСКА 50 на 50 школу, вкладываю собственные средства в волгоградских мальчишек. Помогаю отечественным благотворительным фондам. Я люблю Россию, просто мне хочется получить новый вызов в своей карьере, как и многим футболистам.

Мы же никогда не считали российских игроков, выступающих в иностранных клубах, изгоями, которые убежали из родной страны и забыли о ней. Просто они ставили новые цели в своей профессиональной карьере. Хотели расти в профессиональном плане. Я не исключение. Я решился на этот шаг. К чему он приведёт – пока сказать не могу. Мой переезд в Англию - чисто карьерная вещь, которая мне интересна. Но в плане внутреннего содержания я патриот России, каких надо ещё поискать.

В Англии есть и борщ, и берёзки, и русская баня, и всё остальное. Ностальгия есть по семье, которая находится в России, по друзьям. Но похожие чувства испытывают и те, кто уехал из любого города России на заработки в Москву. Скучаешь обычно, когда у тебя есть свободное время. Мои дни в Англии проходят очень насыщенно, мне некогда особо скучать.

Мой уход из ЦСКА – это максимально красивое расставание, которое только может быть. Все люди в ЦСКА остались близкими мне. Надеюсь, как и я для них", - цитирует Слуцкого "Советский спорт".
Теги: Слуцкий
Сегодня, 21:42
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(8)
№16 Написал: vit (Сегодня, 23:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
ЛФК ЦСКА…

лыжно-футбольный клуб....


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№15 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 22:50) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
4 звезды,
ты прекрасно описал отношение к ТЕБЕ laughing

Artruf,
тебе ли не знать, на примере Луческу
Регистрация: 12.05.2017
№14 Написал: 4 звезды (Сегодня, 22:45) #
  • -5
  •  (5)

Так в Англии относятся к гомосексуалистам —“Хо-хо, он гомик, как забавно!”
Регистрация: 7.12.2016
№13 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:36) #
  • -3
  •  (3)

на днях Слуцкий назвал себя футбольным проектом Абрамовича. Наставник может быть назначен на должность главного тренера "Халл Сити" в ближайшие 48 часов.


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№12 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 22:36) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Artruf
Через полгода пинком под зад пошлют

может быть,но это лучше чем на этом заду ровно сидеть не пробуя свои силы в такой футбольной стране...
Регистрация: 9.01.2015
№11 Написал: Кристоф (Сегодня, 22:33) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Удачи Леониду.
Регистрация: 16.08.2008
№10 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 22:30) #
  • +2
  •  (4)

Какой дурак ему диссидентство шьёт?
Регистрация: 6.10.2009
№9 Написал: Artruf Санкт-Петербург (Сегодня, 22:27) #
  • -3
  •  (5)

Через полгода пинком под зад пошлют
Регистрация: 4.06.2017
№8 Написал: Виктор Беликов севастополь (Сегодня, 22:22) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
вот искренне рад за Леонида Викторовича,за его русский патриотизм,но че то вспомнился он мне в ермолке в том клипе,с улыбкой конечно)))))
Регистрация: 1.06.2017
№7 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 22:14) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
молодец!удачи!
Регистрация: 9.01.2015
№6 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 22:12) #
  • +1
  •  (3)
online

Удачи, Леня.
Регистрация: 10.10.2013
№5 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:11) #
  • -5
  •  (9)

звЯзда российского тренерского цеха smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№4 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 22:07) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
позитивное вью, успехов Леониду Викторовичу
Регистрация: 20.10.2012
№3 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 21:53) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Тот, кто добровольно ходил на русский КВН, автоматом становится патриотом smile удачи....
Регистрация: 15.12.2013
№2 Написал: jeck324 (Сегодня, 21:46) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Удачи!


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Странно, что сейчас в избытке всего, а до сих пор на планете есть бомжи.
Регистрация: 17.01.2016
№1 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 21:44) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
— Леонид Викторович, вас сватают в английские клубы, а вы здесь в Москве в ЛФК ЦСКА…
— Когда приезжаю в Москву, я всегда прихожу в ЦСКА, потому что это мой родной дом. Потому что все футболисты, тренеры руководители клуба – родные мне люди. Когда я в Москве – 50 процентов своего времени с удовольствием уделяю общению со своими коллегами, бывшими подопечными.

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Регистрация: 12.05.2017
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