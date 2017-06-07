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Криштиану Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом 2017 года

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов 2017 года по версии журнала Forbes.

Общий годовой доход Роналду составляет $93 млн. Второе место занял баскетболист «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс ($86 млн), на третьей строчке расположился нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси ($80 млн).

Самые высокооплачиваемые спортсмены – 2017:

1. Криштиану Роналду (футбол) — $93 млн,
2. Леброн Джеймс (баскетбол) — $86 млн,
3. Лионель Месси (футбол) — $80 млн,
4. Роджер Федерер (теннис) — $64 млн,
5. Кевин Дюрант (баскетбол) — $60,6 млн,
6. Рори Макилрой (гольф) — $50 млн,
6. Эндрю Лак (американский футбол) — $50 млн,
8. Стивен Карри (баскетбол) — $47,3 млн,
9. Джеймс Харден (баскетбол) — $ 46,6 млн,
10. Льюис Хэмилтон (автогонки) — $ 46 млн.

Газета.ru
Теги: Роналду
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