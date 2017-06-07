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"Спартак" занял первое место по запросам россиян в "Яндексе"

"Яндекс" провел исследование на основе поисковых запросов относительно того, какими российскими клубами интересуются жители разных городов России.

Самый популярный российский клуб – "Спартак". Он первый как по количеству запросов, так и по количеству пользователей, которые интересовались матчами "Спартака" больше, чем играми других команд.

Для большинства команд интерес болельщиков примерно соответствует итоговому положению в турнирной таблице чемпионата России, но за "Арсенал", "Анжи" и "Крылья Советов" болели сильнее, а за "Уфу" и "Терек" – меньше.

В РФПЛ самыми популярными стали игры "Спартака", "Зенита" и ЦСКА между собой, а также матчи этих клубов с другими командами, в первую очередь с "Ростовом" и "Краснодаром".

Единственный клуб ФНЛ в сезона-2016/17, который может сравниться с командами РФПЛ по количеству болельщиков, – "Динамо". Игры московского клуба интересовали больше пользователей, чем матчи "Терека" и "Томи".

В большинстве регионов России по количеству запросов лидирует "Спартак". Дальше – с заметным отставанием – идут ЦСКА и "Зенит". Клуб из Петербурга более интересен людям на северо-западе страны, а ЦСКА – на востоке и юге.

В Московской области в целом первый "Спартак", но ЦСКА опережает чемпиона страны в Щелкове, Лыткарине, Электроуглях и Дедовске. Архангельск за "Спартак", но в некоторых других городах области – Северодвинске, Котласе, Коряжме – предпочитают "Зенит".

Большинство клубов РФПЛ занимают первое место по количеству запросов в одном регионе – в своем и пользуются повышенным интересом в соседних регионах.

Интерес к матчам чемпионата России в западных регионах выше, чем на востоке. В Сибири и на Дальнем Востоке самая высокая доля запросов про футбольные матчи – в Томской области. Но в общероссийском топе этот регион только на 35-м месте. Самый футбольный регион России – Ростовская область, там матчи ищут почти в четыре раза чаще, чем в Томске.


Яндекс
Теги: Спартак
Сегодня, 22:49
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11
(0)
№11 Написал: yuri спб (Сегодня, 23:09) #
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online

Дураков всегда больше.Санта-Барбара футбола.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№10 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 23:08) #
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online

Нехер Яндекс,есть Гугл.Яндексом пользуются старперы.
Регистрация: 24.11.2016
№9 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 23:07) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
тут всё ясно,к этим запросам отнесли и тех,кто вбивал "свинарник",совершенно не ожидая,что появится информация про спартак...
Регистрация: 9.01.2015
№8 Написал: vlees1 (Сегодня, 23:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: art83
Цитата: vlees1
Миллер:За зенит болеет 15 млн человек,это самый любимый клуб стране joy

Ну не твой же joy

Ну смотри на картинку и плач joy за питерское шапито только в питере болеют и пара человек в Мурманской области sweat_smile
Регистрация: 13.05.2017
№7 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 23:04) #
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online

Цитата: Black Fox
Статистика конечно любопытная, но вряд ли о чем-то свидетельствующая.

Не лукавь! wink
Регистрация: 6.08.2008
№6 Написал: art83 (Сегодня, 23:03) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees1
Миллер:За зенит болеет 15 млн человек,это самый любимый клуб стране joy

Ну не твой же joy
Регистрация: 17.09.2010
№5 Написал: Black Fox (Сегодня, 23:02) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: -Invader-
"Бомжи" вбиваешь?

вбиваю "ЦСКА купил", очень интересные результаты выдает blush


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№4 Написал: vlees1 (Сегодня, 23:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Миллер:За зенит болеет 15 млн человек,это самый любимый клуб стране joy
Регистрация: 13.05.2017
№3 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 22:57) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Black Fox
Болельщику не часто приходится вбивать в поисковик название своего клуба.

"Бомжи" вбиваешь? smile
Регистрация: 12.05.2017
№2 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:56) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Статистика конечно любопытная, но вряд ли о чем-то свидетельствующая. Болельщику не часто приходится вбивать в поисковик название своего клуба


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№1 Написал: vit (Сегодня, 22:51) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
ща поисковик пидерск... выдаст другую статистику....


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
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