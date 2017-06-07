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"Спартак" занял первое место по запросам россиян в "Яндексе"
"Яндекс" провел исследование на основе поисковых запросов относительно того, какими российскими клубами интересуются жители разных городов России.
Самый популярный российский клуб – "Спартак". Он первый как по количеству запросов, так и по количеству пользователей, которые интересовались матчами "Спартака" больше, чем играми других команд.
Для большинства команд интерес болельщиков примерно соответствует итоговому положению в турнирной таблице чемпионата России, но за "Арсенал", "Анжи" и "Крылья Советов" болели сильнее, а за "Уфу" и "Терек" – меньше.
В РФПЛ самыми популярными стали игры "Спартака", "Зенита" и ЦСКА между собой, а также матчи этих клубов с другими командами, в первую очередь с "Ростовом" и "Краснодаром".
Единственный клуб ФНЛ в сезона-2016/17, который может сравниться с командами РФПЛ по количеству болельщиков, – "Динамо". Игры московского клуба интересовали больше пользователей, чем матчи "Терека" и "Томи".
В большинстве регионов России по количеству запросов лидирует "Спартак". Дальше – с заметным отставанием – идут ЦСКА и "Зенит". Клуб из Петербурга более интересен людям на северо-западе страны, а ЦСКА – на востоке и юге.
В Московской области в целом первый "Спартак", но ЦСКА опережает чемпиона страны в Щелкове, Лыткарине, Электроуглях и Дедовске. Архангельск за "Спартак", но в некоторых других городах области – Северодвинске, Котласе, Коряжме – предпочитают "Зенит".
Большинство клубов РФПЛ занимают первое место по количеству запросов в одном регионе – в своем и пользуются повышенным интересом в соседних регионах.
Интерес к матчам чемпионата России в западных регионах выше, чем на востоке. В Сибири и на Дальнем Востоке самая высокая доля запросов про футбольные матчи – в Томской области. Но в общероссийском топе этот регион только на 35-м месте. Самый футбольный регион России – Ростовская область, там матчи ищут почти в четыре раза чаще, чем в Томске.
Яндекс
Самый популярный российский клуб – "Спартак". Он первый как по количеству запросов, так и по количеству пользователей, которые интересовались матчами "Спартака" больше, чем играми других команд.
Для большинства команд интерес болельщиков примерно соответствует итоговому положению в турнирной таблице чемпионата России, но за "Арсенал", "Анжи" и "Крылья Советов" болели сильнее, а за "Уфу" и "Терек" – меньше.
В РФПЛ самыми популярными стали игры "Спартака", "Зенита" и ЦСКА между собой, а также матчи этих клубов с другими командами, в первую очередь с "Ростовом" и "Краснодаром".
Единственный клуб ФНЛ в сезона-2016/17, который может сравниться с командами РФПЛ по количеству болельщиков, – "Динамо". Игры московского клуба интересовали больше пользователей, чем матчи "Терека" и "Томи".
В большинстве регионов России по количеству запросов лидирует "Спартак". Дальше – с заметным отставанием – идут ЦСКА и "Зенит". Клуб из Петербурга более интересен людям на северо-западе страны, а ЦСКА – на востоке и юге.
В Московской области в целом первый "Спартак", но ЦСКА опережает чемпиона страны в Щелкове, Лыткарине, Электроуглях и Дедовске. Архангельск за "Спартак", но в некоторых других городах области – Северодвинске, Котласе, Коряжме – предпочитают "Зенит".
Большинство клубов РФПЛ занимают первое место по количеству запросов в одном регионе – в своем и пользуются повышенным интересом в соседних регионах.
Интерес к матчам чемпионата России в западных регионах выше, чем на востоке. В Сибири и на Дальнем Востоке самая высокая доля запросов про футбольные матчи – в Томской области. Но в общероссийском топе этот регион только на 35-м месте. Самый футбольный регион России – Ростовская область, там матчи ищут почти в четыре раза чаще, чем в Томске.
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