Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Александр Самедов получил от "Локомотива" медаль за победу в Кубке России

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов получил от "Локомотива" медаль за победу в Кубке России-2016/17.

"Самедов награжден медалью за победу в Кубке, он внес вклад в этот успех клуба", – информирует пресс-служба железнодорожников.

Напомним, Самедов зимой перебрался в "Спартак", а до этого сыграл в двух матчах Кубка России за "Локомотив".
Теги: Самедов Локомотив
Сегодня, 22:51
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.