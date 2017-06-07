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Александр Самедов получил от "Локомотива" медаль за победу в Кубке России
Полузащитник "Спартака" Александр Самедов получил от "Локомотива" медаль за победу в Кубке России-2016/17.
"Самедов награжден медалью за победу в Кубке, он внес вклад в этот успех клуба", – информирует пресс-служба железнодорожников.
Напомним, Самедов зимой перебрался в "Спартак", а до этого сыграл в двух матчах Кубка России за "Локомотив".
"Самедов награжден медалью за победу в Кубке, он внес вклад в этот успех клуба", – информирует пресс-служба железнодорожников.
Напомним, Самедов зимой перебрался в "Спартак", а до этого сыграл в двух матчах Кубка России за "Локомотив".
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