Полузащитник "Спартака" Александр Самедов получил от "Локомотива" медаль за победу в Кубке России-2016/17."Самедов награжден медалью за победу в Кубке, он внес вклад в этот успех клуба", – информирует пресс-служба железнодорожников.Напомним, Самедов зимой перебрался в "Спартак", а до этого сыграл в двух матчах Кубка России за "Локомотив".