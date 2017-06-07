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Георгий Черданцев о шутках про ипотеку: рамок нет. Пока суды не будут работать так, чтобы "тролли" разорились на оплате морального ущерба (8)
Георгий Черданцев о шутках про ипотеку: рамок нет. Пока суды не будут работать так, чтобы "тролли" разорились на оплате морального ущерба (8)
"Краснодар" и "Динамо" проявляют интерес к Данни
"Краснодар" и московское "Динамо" проявляют предметный интерес к экс-полузащитнику "Зенита" Данни, информирует "СЭ".
Напомним, у 33-летнего португальца закончился контракт с сине-бело-голубыми, продлевать его петербургский клуб не стал.
Напомним, у 33-летнего португальца закончился контракт с сине-бело-голубыми, продлевать его петербургский клуб не стал.
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