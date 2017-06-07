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"Краснодар" и "Динамо" проявляют интерес к Данни

"Краснодар" и московское "Динамо" проявляют предметный интерес к экс-полузащитнику "Зенита" Данни, информирует "СЭ".

Напомним, у 33-летнего португальца закончился контракт с сине-бело-голубыми, продлевать его петербургский клуб не стал.
Теги: Краснодар Динамо Данни
Сегодня, 23:08
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