Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Агент: Миранчук сможет уйти в хороший европейский клуб, в контракте все предусмотрено

Павел Андреев, агент полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука, прокомментировал подписание нового соглашения между игроком и клубом.

"У Алексея есть возможность, если будет предложение от хорошего европейского клуба, уйти. Все предусмотрено, "Локомотив" пошел навстречу, все хорошо", – цитирует Андреева "СЭ".

Напомним, Миранчук продлил контракт с "Локомотивом" на 4 года с улучшенными финансовыми условиями.
Теги: Миранчук Локомотив
Вчера, 23:14
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Volodia379 (Вчера, 23:21) #
  • 0
  •  (0)

Тут один не большой ньюанс На лавку хорошего европейского клуба будет правильней! smirk
Регистрация: 11.04.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.