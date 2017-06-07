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Агент: возвращение Халка в "Зенит"? Без шансов

Карлуш Гонсалвеш, агент форварда "Шанхай Теллэйс" Халка высказал мнение по поводу возможного возвращения бразильца в "Зенит".

- Слышали о том, что Халк рассматривает вариант с возвращением в "Зенит"?

– Нет, не думаю, что это так.

- Может ли Халк вернуться в "Зенит"?

– Без шансов! – цитирует Гонсалвеша "Спорт день за днем".
Теги: Халк Зенит Трансферы
Вчера, 23:28
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10
(0)
№10 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 00:30) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
Цитата: Skyline
только если сам Халк захочет. я думаю договорятся

Ты в курсе сколько Китайцы ему в год зп платят?
Халк думаешь пойдет на понижение в этот год изза ночных питерских мостов?

слушай если ты слепой то это твои проблемы. я чуть раньше описал причину по которой он может вернутся.


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№9 Написал: 4 звезды (Сегодня, 00:29) #
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online

laughing laughing laughing
Регистрация: 7.12.2016
№8 Написал: yuri спб (Вчера, 23:57) #
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Пути господни неисповедимы. Кто знает, кто знает. Ждем, если что. Такой удар невозможно поставить, с ним надо родится.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№7 Написал: Lord_Vik Москва (Вчера, 23:53) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
только если сам Халк захочет. я думаю договорятся

Ты в курсе сколько Китайцы ему в год зп платят?
Халк думаешь пойдет на понижение в этот год изза ночных питерских мостов?
Регистрация: 22.09.2007
№6 Написал: SPV Bryansk (Вчера, 23:45) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Нашли дурака, он 300 раз перекристился от такого бреда
Регистрация: 2.02.2012
№5 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:42) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Black Fox
И для чего китайцам отдавать нам в аренду игрока стоимостью 60 млн?

только если сам Халк захочет. я думаю договорятся


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№4 Написал: Black Fox (Вчера, 23:38) #
  • +3
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
алк может к нам вернутся только в одном варианте. годичной аренде для попытки попасть в Сборную на ЧМ

И для чего китайцам отдавать нам в аренду игрока стоимостью 60 млн?


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№3 Написал: Maks1980 Мюнхен (Вчера, 23:36) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Бавария»
Он не идиот чтобы возвращаться в помойку,хватит ,жопу поморозил уже
Регистрация: 20.05.2017
№2 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:34) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
что то подобное помнится было и когда он переходил в Зенит. я про слова агента и президента порто.
Халк может к нам вернутся только в одном варианте. годичной аренде для попытки попасть в Сборную на ЧМ. другие варианты нереальны


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Вчера, 23:31) #
  • +1
  •  (5)
online

Бред бредячий. Китайцы дешевле чем брали не продадут. Зенит китайскую зарплату не потянет.
Регистрация: 10.10.2013
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