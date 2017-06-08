Роман Зобнин: Каррера пожелал, чтобы я не падал духом

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин рассказал о словах поддержки от главного тренера красно-белых Массимо Карреры. Напомним, 23-летний футболист выбыл из-за травмы на срок около 5 месяцев.– Он набрал текст через переводчика. Сказал, что и у него тоже были травмы, что обязательно поможет всем, чем сможет. Пожелал, чтобы я не падал духом, никуда не торопился и восстанавливался.