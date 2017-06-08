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Роман Зобнин: Каррера пожелал, чтобы я не падал духом

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин рассказал о словах поддержки от главного тренера красно-белых Массимо Карреры. Напомним, 23-летний футболист выбыл из-за травмы на срок около 5 месяцев.

– Каррера прислал вам смс. Что написал, на каком языке?

– Он набрал текст через переводчика. Сказал, что и у него тоже были травмы, что обязательно поможет всем, чем сможет. Пожелал, чтобы я не падал духом, никуда не торопился и восстанавливался.

СЭ
Теги: Зобнин Спартак Каррера
Сегодня, 00:04
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(0)
№4 Написал: oksva Спб (Сегодня, 00:27) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
Роман, как сделать так , чтобы не было больше новостей про тебя, пока не вылечишься???

Хочешь - выдам тайну страшную ? Не интересна новость - её не открываешь . Если ты , конечно , не мазохист...


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№3 Написал: murchelo06 Magas (Сегодня, 00:21) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
Роман, как сделать так , чтобы не было больше новостей про тебя, пока не вылечишься???

просто проходи мимо и спи спокойно
Регистрация: 9.06.2011
№2 Написал: Xedin86 Люберцы (Сегодня, 00:15) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Парень, съезди к тетке. Успокой нервы.


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Не учи меня жить. Научи себя и подай мне достойный пример.
Регистрация: 27.12.2009
№1 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 00:09) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Роман, как сделать так , чтобы не было больше новостей про тебя, пока не вылечишься???
Регистрация: 12.05.2017
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