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"Шинник" подписал экс-игрока "Анжи" Андрея Ляха

Футбольный клуб "Шинник" подписал контракт с 26-летним полузащитником Андреем Ляхом, в минувшем сезоне защищавшем цвета махачкалинского "Анжи".

Как передает официальный сайт ярославцев, соглашение с 26 летним футболистом рассчитано на 1 год.
Теги: Шинник
Сегодня, 00:18
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