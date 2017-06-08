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Сергей Юран: не надо выделять финансы и быстро испарять их не в том направлении, в котором изначально планировалось
Главный тренер футбольной команды "Матч ТВ" в реалити-шоу "Кто хочет стать легионером?", в прошлом знаменитый нападающий киевского "Динамо", московского "Спартака" и сборной России Сергей Юран в интервью Rusfootball.info поделился впечатлениями от участия в проекте и рассказал о проблемах детского и юношеского футбола в России.
- Начать интервью хочется с вопроса о проекте "Кто хочет стать легионером?", в котором вы недавно участвовали. Правильно понимать, что в проект попадали те ребята, кому не хватило, грубо говоря, последнего шага на пути во взрослый футбол?
- Эти ребята заканчивали футбольные детские школы, но "не попадали в тренера", их не заметили или что-то в таком плане не позволило им пойти дальше. Этот проект и завязывался, чтобы дать второй шанс ребятам. У меня тоже был в своё время второй шанс, когда-то меня в группе подготовки ворошиловградской "Зари" отчислили как неперспективного.
- Вас отчисляли?
- Тренеры посчитали, что неперспективный. И был шанс через спортивный интернат ворошиловградский, пошёл туда. Много мальчишек было, но меня заметил тренер. Так и пошло-поехало. Вот и проект был такой направленности. Предоставить парням, тем, кто, может, совершил ошибку, дать второй шанс.
- Вы работали с ними полтора месяца. Увидели за такой, короткий для футбола, срок кого-то, с кем можно работать, кто может выстрелить?
- Человек у 8-9 были видны необходимые данные. Нужно было, что называется, вытащить их. Не до конца раскрылись, что-то не увидели предыдущие тренеры. На мой взгляд, уровень второй лиги у них однозначно. Да и с командами первого дивизиона если потренируются... Тут уж от тренера будет зависеть. Если бы я работал в первом дивизионе, двух-трёх человек бы взял. Не первым номером, но где-то на замену, где-то в стартовом составе в случае травм вполне, чтобы присмотреться. Да и многим всего 19, 20, 21 год. Не говорю о премьер-лиге, но есть пример: Ярцева в "Спартак" взяли из Костромы, когда ему 28 или 29 было.
- Полтора месяца шли полноценные сборы, вы работали ежедневно?
- Я жил с тренерским штабом, врачами, массажистами - это был полноценный сбор. Двухразовые тренировки, раз в неделю контрольный матч. Только после него я давал один выходной, чтобы ребята могли отвлечься. Всё-таки там практически никто не проходил до этого такие сборы - это тяжеловато. А так постоянные тренировки каждый день. Понятно, что нагрузки приходилось дозировать, всё-таки ребята не до конца были готовы, а так все требования профессиональных клубов выполнялись. Понадобилась неделя, чтобы наладить дисциплину. Ещё в первый день я объяснил им требования, что к чему, и что с ними никто не будет нянькаться. Им дали второй шанс, нужно слушать и выполнять требования главного тренера, распорядка, как в любом профессиональном клубе.
- По результатам проекта на этих ребят обратили внимание?
- Кто-то подписал контракт с клубами второй лиги, 7-8 человек на сбор пригласили два турецких клуба, два человека отправились в Португалию на просмотр и один в США. Это уже серьёзный показатель. До проекта я ожидал, что максимум одного или двоих пригласят на сборы профессиональных команд. Последний матч с "Локомотивом" транслировался в онлайне, некоторые представители клубов приехали на стадион. То что требовалось от тренерского штаба, мы вложили максимум, а там уже всё зависит от них.
- Вы, как тренер, увидели, в чём недорабатывает наш молодёжный футбол? Что нужно сделать, чтобы ребята, которым остался последний шанс, не отсеивались?
- Большая проблема - это регионы. Америку я не открою в плане того, что оплата детских тренеров там сейчас годится только для выживания. Они вынуждены работать где-то на стороне, и приходят не в настроении работать с юношами, детьми. Здесь комплекс проблем. Потом говорят: "Что с ними возиться, кого-то привезём с Бельгии, Хорватии, кто на две-три головы выше, и всё". Идут таким простым путём. Надо работать. Ушёл у нас кожаный мяч, другие детские турниры. Да, у ЦСКА, "Спартака" школы участвуют и ездят играть заграницу, клубы платят. А в регионах кто оплатит? У родителей собирают деньги, чтобы съездить на какой-то турнир - это, наверно, неправильно. Поэтому и пропадают мальчишки.
Работа детским тренером тяжёлая, я бы не смог. Здесь нужна терпимость, необходимость вкладывать душу, а надо ещё и на ту самую вторую работу идти, которая основные деньги приносит, семью кормить. В "Краснодаре", в "Спартаке" душу вкладывают, но это единицы, по большому счёту. Вот, например, Зобнина "Динамо" вырастило. А если взять первую лигу, с её большими задержками заработной платы? Здесь и кроется глобальная проблема, отсюда всё и идёт. Не доучивают, не доводят футболистов до того уровня, в котором можно только прибавлять и прибавлять. Получилось более-менее, ну и хорошо.
Я иногда звоню специалистам из Германии, спрашиваю, как им удаётся каждый год выхаживать кандидатов не просто в молодёжную, а в основную сборную? "Так мы вашу советскую школу взяли, аккумулировали её, во всех деревнях открываем школы и следим, чтобы экипировка, поля, фишки, мячи были, и не десять на группу, а сорок. Проводим турниры, смотрим и фильтруем", - отвечают они. Большое внимание детским тренером - это и учёба, и стажировки, мелочей не бывает. Это не колесо в машине поменять, и она поехала. Тут нужно работать, ну и чтобы финансирование было такое, какое позволяет что-то делать. На турниры ездить. Ну сыграли с командами из соседних городов 5-6 матчей, а дальше-то что?
- После полутора месяцев работы на проекте был интерес к вам со стороны руководителей регионов, футбольных клубов? Звонили посоветоваться, проконсультироваться, как улучшать работу?
- К сожалению, ни одного звонка не было. Когда проект закончился, были звонки от родителей, мол, их дети вернулись домой более взрослыми в плане дисциплины и в плане техники те, кто поехал на просмотр. Звонков о помощи с регионов, к сожалению, не было.
- Даже несмотря на то, что проект показывали по телевизору, никто не заинтересовался, как добиваться результата?
- Получается так. Не то, чтобы не интересовались. На улице подходят, спрашивают про программу, почему до вас так не делали? Вырастало бы больше футболистов. Потому что видно, как вы относитесь, что живёте вместе, спрашиваете по делу. И игры были, где не просто собирались, а результат какой-то давали. Поэтому действительно много людей благодарило, но так, чтобы с регионов пригласить пообщаться, взять что-то отсюда, не было. Неинтересно, видимо, было.
- Последний вопрос. Можно ли вывести на самоокупаемость подобную школу, которая состоит не при клубе? Создать её, брать таких же ребят, тренировать их, подписывать агентские соглашения и выпускать их?
- Я более чем уверен, если подойти с серьёзным подходом и ответственностью, не нужно ждать 10-15-20 лет. За полтора месяца у меня восемь поехали на просмотровые сборы с командами, это о чём говорит? Просто нужно работать, отдавать душу и серьёзно подходить к этому. А не выделять финансы и быстро испарять их не в том направлении, в котором изначально планировалось. Те же "Краснодар", "Спартак" возьмите. Есть хозяин, и работают люди, которые знают, что здесь карман нельзя греть. А в бюджетной сфере, не только в футболе, у нас постоянно случаются такие казусы, что вдруг где-то деньги пропали, так и не были задействованы по делу - это не секрет. Если будет серьёзный подход, я уверен на 100 процентов, в ближайшие 3-5 лет можно подготовить для выхода мальчишек. У нас их много по регионам - тех, кто в дальнейшем может играть и в Европе, и в сборной.
- Начать интервью хочется с вопроса о проекте "Кто хочет стать легионером?", в котором вы недавно участвовали. Правильно понимать, что в проект попадали те ребята, кому не хватило, грубо говоря, последнего шага на пути во взрослый футбол?
- Эти ребята заканчивали футбольные детские школы, но "не попадали в тренера", их не заметили или что-то в таком плане не позволило им пойти дальше. Этот проект и завязывался, чтобы дать второй шанс ребятам. У меня тоже был в своё время второй шанс, когда-то меня в группе подготовки ворошиловградской "Зари" отчислили как неперспективного.
- Вас отчисляли?
- Тренеры посчитали, что неперспективный. И был шанс через спортивный интернат ворошиловградский, пошёл туда. Много мальчишек было, но меня заметил тренер. Так и пошло-поехало. Вот и проект был такой направленности. Предоставить парням, тем, кто, может, совершил ошибку, дать второй шанс.
- Вы работали с ними полтора месяца. Увидели за такой, короткий для футбола, срок кого-то, с кем можно работать, кто может выстрелить?
- Человек у 8-9 были видны необходимые данные. Нужно было, что называется, вытащить их. Не до конца раскрылись, что-то не увидели предыдущие тренеры. На мой взгляд, уровень второй лиги у них однозначно. Да и с командами первого дивизиона если потренируются... Тут уж от тренера будет зависеть. Если бы я работал в первом дивизионе, двух-трёх человек бы взял. Не первым номером, но где-то на замену, где-то в стартовом составе в случае травм вполне, чтобы присмотреться. Да и многим всего 19, 20, 21 год. Не говорю о премьер-лиге, но есть пример: Ярцева в "Спартак" взяли из Костромы, когда ему 28 или 29 было.
- Полтора месяца шли полноценные сборы, вы работали ежедневно?
- Я жил с тренерским штабом, врачами, массажистами - это был полноценный сбор. Двухразовые тренировки, раз в неделю контрольный матч. Только после него я давал один выходной, чтобы ребята могли отвлечься. Всё-таки там практически никто не проходил до этого такие сборы - это тяжеловато. А так постоянные тренировки каждый день. Понятно, что нагрузки приходилось дозировать, всё-таки ребята не до конца были готовы, а так все требования профессиональных клубов выполнялись. Понадобилась неделя, чтобы наладить дисциплину. Ещё в первый день я объяснил им требования, что к чему, и что с ними никто не будет нянькаться. Им дали второй шанс, нужно слушать и выполнять требования главного тренера, распорядка, как в любом профессиональном клубе.
- По результатам проекта на этих ребят обратили внимание?
- Кто-то подписал контракт с клубами второй лиги, 7-8 человек на сбор пригласили два турецких клуба, два человека отправились в Португалию на просмотр и один в США. Это уже серьёзный показатель. До проекта я ожидал, что максимум одного или двоих пригласят на сборы профессиональных команд. Последний матч с "Локомотивом" транслировался в онлайне, некоторые представители клубов приехали на стадион. То что требовалось от тренерского штаба, мы вложили максимум, а там уже всё зависит от них.
- Вы, как тренер, увидели, в чём недорабатывает наш молодёжный футбол? Что нужно сделать, чтобы ребята, которым остался последний шанс, не отсеивались?
- Большая проблема - это регионы. Америку я не открою в плане того, что оплата детских тренеров там сейчас годится только для выживания. Они вынуждены работать где-то на стороне, и приходят не в настроении работать с юношами, детьми. Здесь комплекс проблем. Потом говорят: "Что с ними возиться, кого-то привезём с Бельгии, Хорватии, кто на две-три головы выше, и всё". Идут таким простым путём. Надо работать. Ушёл у нас кожаный мяч, другие детские турниры. Да, у ЦСКА, "Спартака" школы участвуют и ездят играть заграницу, клубы платят. А в регионах кто оплатит? У родителей собирают деньги, чтобы съездить на какой-то турнир - это, наверно, неправильно. Поэтому и пропадают мальчишки.
Работа детским тренером тяжёлая, я бы не смог. Здесь нужна терпимость, необходимость вкладывать душу, а надо ещё и на ту самую вторую работу идти, которая основные деньги приносит, семью кормить. В "Краснодаре", в "Спартаке" душу вкладывают, но это единицы, по большому счёту. Вот, например, Зобнина "Динамо" вырастило. А если взять первую лигу, с её большими задержками заработной платы? Здесь и кроется глобальная проблема, отсюда всё и идёт. Не доучивают, не доводят футболистов до того уровня, в котором можно только прибавлять и прибавлять. Получилось более-менее, ну и хорошо.
Я иногда звоню специалистам из Германии, спрашиваю, как им удаётся каждый год выхаживать кандидатов не просто в молодёжную, а в основную сборную? "Так мы вашу советскую школу взяли, аккумулировали её, во всех деревнях открываем школы и следим, чтобы экипировка, поля, фишки, мячи были, и не десять на группу, а сорок. Проводим турниры, смотрим и фильтруем", - отвечают они. Большое внимание детским тренером - это и учёба, и стажировки, мелочей не бывает. Это не колесо в машине поменять, и она поехала. Тут нужно работать, ну и чтобы финансирование было такое, какое позволяет что-то делать. На турниры ездить. Ну сыграли с командами из соседних городов 5-6 матчей, а дальше-то что?
- После полутора месяцев работы на проекте был интерес к вам со стороны руководителей регионов, футбольных клубов? Звонили посоветоваться, проконсультироваться, как улучшать работу?
- К сожалению, ни одного звонка не было. Когда проект закончился, были звонки от родителей, мол, их дети вернулись домой более взрослыми в плане дисциплины и в плане техники те, кто поехал на просмотр. Звонков о помощи с регионов, к сожалению, не было.
- Даже несмотря на то, что проект показывали по телевизору, никто не заинтересовался, как добиваться результата?
- Получается так. Не то, чтобы не интересовались. На улице подходят, спрашивают про программу, почему до вас так не делали? Вырастало бы больше футболистов. Потому что видно, как вы относитесь, что живёте вместе, спрашиваете по делу. И игры были, где не просто собирались, а результат какой-то давали. Поэтому действительно много людей благодарило, но так, чтобы с регионов пригласить пообщаться, взять что-то отсюда, не было. Неинтересно, видимо, было.
- Последний вопрос. Можно ли вывести на самоокупаемость подобную школу, которая состоит не при клубе? Создать её, брать таких же ребят, тренировать их, подписывать агентские соглашения и выпускать их?
- Я более чем уверен, если подойти с серьёзным подходом и ответственностью, не нужно ждать 10-15-20 лет. За полтора месяца у меня восемь поехали на просмотровые сборы с командами, это о чём говорит? Просто нужно работать, отдавать душу и серьёзно подходить к этому. А не выделять финансы и быстро испарять их не в том направлении, в котором изначально планировалось. Те же "Краснодар", "Спартак" возьмите. Есть хозяин, и работают люди, которые знают, что здесь карман нельзя греть. А в бюджетной сфере, не только в футболе, у нас постоянно случаются такие казусы, что вдруг где-то деньги пропали, так и не были задействованы по делу - это не секрет. Если будет серьёзный подход, я уверен на 100 процентов, в ближайшие 3-5 лет можно подготовить для выхода мальчишек. У нас их много по регионам - тех, кто в дальнейшем может играть и в Европе, и в сборной.
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