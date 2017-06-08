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Юрий Семин: на Кубке конфедераций явного фаворита нет

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказал мнение относительно фаворита Кубка конфедераций-2017.

"Фаворит Кубка конфедераций - Германия и Португалия? Не уверен. Думаю, явного фаворита нет. Мексика и Чили тоже сильные команды. Да и Камерун, он здорово выглядел на Кубке Африки", - цитирует Семина "Советский спорт".
Теги: Семин Сборная России
Сегодня, 08:31
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№2 Написал: SADDAM Железногорск - Курск (Сегодня, 09:06) #
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Зато есть явный аутсайдер smirk
Регистрация: 17.02.2008
№1 Написал: max7777 Москва (Сегодня, 09:01) #
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online
Болеет за:
«Рубин»
не согласен явные фавориты Германия Чили, вопрос на сколько этот кубок им нужен, а той же Португалии или нам например кубок куда нужнее
Регистрация: 5.08.2010
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