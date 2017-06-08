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Виктор Гончаренко: Каррера своими сильными сторонами скрыл недостатки "Спартака"

Вчера главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги сезона и отметил работу итальянского наставника "Спартака" Массимо Карреры.

– Вы как-то сказали, что ваше тренерское кредо – рациональный футбол. Можно ли сказать, что Каррера оказался прагматичнее Гончаренко?

– А как это можно оценить? Я же тренировал два клуба – сначала "Уфу", потом ЦСКА. И как-то их сравнивать…

– Давайте о ЦСКА.

– Скорее имел в виду то, что команда должна быть сбалансированной. То есть нет крена в сторону обороны или атаки. Ты должен выпускать на поле подготовленных футболистов, которых нельзя продавить. Нужно быть готовыми к "стандартам", многое просчитывать.

– В чем заключается прагматизм Карреры?

– Итальянец своими сильными сторонами скрыл недостатки команды. Наверное, это и есть прагматизм.

СЭ
Теги: Каррера Гончаренко
Сегодня, 08:47
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5
(0)
№5 Написал: oksva Спб (Сегодня, 10:36) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Седой
Цитата: Realist2000
Гончаренко рановато оценивать работу коллег по цеху.

Ну там журналист докопался. А по сути весьма верно и вежливо сказал

Не совсем по сути , мягко говоря . Разве может тренер " скрыть недостатки команды " своими сильными сторонами ? Их можно нивелировать , сделать крен в игре команды в ту сторону , где у неё лучше получается , но скрыть их - невозможно . Под понятием " свои сильные стороны " - можно подразумевать только умение тренера перестраивать игру команды , а не свойства его характера .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№4 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:17) #
  • -1
  •  (1)
online

Виктор, желаю успеха в очень непростом деле!
Цитата: Realist2000
Гончаренко рановато оценивать работу коллег по цеху.

с куя ли ему рановато? (имея 14 лет стажа)
может у свиней персональное разрешение получать на критику и оценку?


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№3 Написал: Седой Россия (Сегодня, 09:31) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Realist2000
Гончаренко рановато оценивать работу коллег по цеху.

Ну там журналист докопался. А по сути весьма верно и вежливо сказал


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№2 Написал: boris.grecmak (Сегодня, 09:17) #
  • -5
  •  (7)

Цитата: Realist2000
Гончаренко рановато оценивать работу коллег по цеху.

Гончаренко пнул Спартак, и похвалил Карреру... Так и должно быть)))
Регистрация: 1.02.2012
№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 09:13) #
  • +3
  •  (5)

Гончаренко рановато оценивать работу коллег по цеху.
Регистрация: 20.03.2017
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