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СМИ: Лионель Месси договорился о новом контракте с "Барселоной"
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси достиг договоренности с сине-гранатовыми о подписании нового контракта, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на Cadena SER.
По информации источника, новое соглашение игрока с клубом будет рассчитано до 2021 года, а отступные за Месси возрастут до €400 млн. Сам контракт будет подписан 30 июня.
По информации источника, новое соглашение игрока с клубом будет рассчитано до 2021 года, а отступные за Месси возрастут до €400 млн. Сам контракт будет подписан 30 июня.
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