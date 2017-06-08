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СМИ: Лионель Месси договорился о новом контракте с "Барселоной"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси достиг договоренности с сине-гранатовыми о подписании нового контракта, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на Cadena SER.

По информации источника, новое соглашение игрока с клубом будет рассчитано до 2021 года, а отступные за Месси возрастут до €400 млн. Сам контракт будет подписан 30 июня.
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 08:59
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