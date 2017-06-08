Илья Геркус: предлагаем "Краснодару" разные варианты по Ари

Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал работу по трансферам в межсезонье.– Мы предлагаем "Краснодару" разные варианты. Находимся в процессе обсуждения, общаемся с клубом. У Ари есть желание иметь отношения с "Локомотивом" и нет желания – с "Краснодаром".– Зимой мы предлагали контракт его агенту, но согласия не получили. В то же время получили предложение со стороны футболиста, видение нового контракта. В нем условия существенно превосходили текущие и тем более наше предложение. Мы заняли позицию не продолжать общение на эту тему. Сейчас проводятся консультации с тренерским штабом по поводу будущего Майкона в "Локомотиве" и тех финансовые условий, которые бы нас устроили. Если наш тренерский штаб скажет, что игрок необходим, то мы выйдем с новым предложением с условиями, которые нас устраивают. Удерживать любой ценой не станем.– У него похожая ситуация. Мы два раза формулировали ему предложение, но он оба раза отказался. Тарас – отличный футболист, мы его высоко ценим. Возможно, в ближайшем будущем снова сделаем ему предложение. Но финансовые условия будут скромнее прежних.– Насколько я знаю, так и есть: он хочет остаться в "Локомотиве". Мы общались и общаемся с "Рубином", но пока ясности нет.– На сегодняшний день ситуация такая, что он возвращается. Что касается его выступления за "Локомотив", то решение по этому вопросу должен принимать исключительно главный тренер. Я с Юрием Павловичем еще не обсуждал вопрос по Шишкину. Но, как вы помните, зимой он решил, что Роману лучше быть в другой команде. На днях я общался с самим Романом. Но не я решаю, кто будет в команде, и не должен этого делать. Все зависит от самого футболиста и тренера.– Да. У него есть варианты остаться в ОАЭ, просто сменит команду.