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Илья Геркус: предлагаем "Краснодару" разные варианты по Ари
Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал работу по трансферам в межсезонье.
– Вы будете выкупать у "Краснодара" или брать в аренду Ари?
– Мы предлагаем "Краснодару" разные варианты. Находимся в процессе обсуждения, общаемся с клубом. У Ари есть желание иметь отношения с "Локомотивом" и нет желания – с "Краснодаром".
– Будете ли продлевать контракт с Майконом?
– Зимой мы предлагали контракт его агенту, но согласия не получили. В то же время получили предложение со стороны футболиста, видение нового контракта. В нем условия существенно превосходили текущие и тем более наше предложение. Мы заняли позицию не продолжать общение на эту тему. Сейчас проводятся консультации с тренерским штабом по поводу будущего Майкона в "Локомотиве" и тех финансовые условий, которые бы нас устроили. Если наш тренерский штаб скажет, что игрок необходим, то мы выйдем с новым предложением с условиями, которые нас устраивают. Удерживать любой ценой не станем.
– Какая ситуация с контрактом Тараса Михалика?
– У него похожая ситуация. Мы два раза формулировали ему предложение, но он оба раза отказался. Тарас – отличный футболист, мы его высоко ценим. Возможно, в ближайшем будущем снова сделаем ему предложение. Но финансовые условия будут скромнее прежних.
– Соломон Кверквелия говорил, что хочет остаться в "Локомотиве".
– Насколько я знаю, так и есть: он хочет остаться в "Локомотиве". Мы общались и общаемся с "Рубином", но пока ясности нет.
– Срок аренды Романа Шишкина "Краснодаром" истек. Вы бы хотели, чтобы он выступал за "Локомотив"?
– На сегодняшний день ситуация такая, что он возвращается. Что касается его выступления за "Локомотив", то решение по этому вопросу должен принимать исключительно главный тренер. Я с Юрием Павловичем еще не обсуждал вопрос по Шишкину. Но, как вы помните, зимой он решил, что Роману лучше быть в другой команде. На днях я общался с самим Романом. Но не я решаю, кто будет в команде, и не должен этого делать. Все зависит от самого футболиста и тренера.
– Такая же ситуация и по Эзекьелю Хенти?
– Да. У него есть варианты остаться в ОАЭ, просто сменит команду.
ТАСС
– Вы будете выкупать у "Краснодара" или брать в аренду Ари?
– Мы предлагаем "Краснодару" разные варианты. Находимся в процессе обсуждения, общаемся с клубом. У Ари есть желание иметь отношения с "Локомотивом" и нет желания – с "Краснодаром".
– Будете ли продлевать контракт с Майконом?
– Зимой мы предлагали контракт его агенту, но согласия не получили. В то же время получили предложение со стороны футболиста, видение нового контракта. В нем условия существенно превосходили текущие и тем более наше предложение. Мы заняли позицию не продолжать общение на эту тему. Сейчас проводятся консультации с тренерским штабом по поводу будущего Майкона в "Локомотиве" и тех финансовые условий, которые бы нас устроили. Если наш тренерский штаб скажет, что игрок необходим, то мы выйдем с новым предложением с условиями, которые нас устраивают. Удерживать любой ценой не станем.
– Какая ситуация с контрактом Тараса Михалика?
– У него похожая ситуация. Мы два раза формулировали ему предложение, но он оба раза отказался. Тарас – отличный футболист, мы его высоко ценим. Возможно, в ближайшем будущем снова сделаем ему предложение. Но финансовые условия будут скромнее прежних.
– Соломон Кверквелия говорил, что хочет остаться в "Локомотиве".
– Насколько я знаю, так и есть: он хочет остаться в "Локомотиве". Мы общались и общаемся с "Рубином", но пока ясности нет.
– Срок аренды Романа Шишкина "Краснодаром" истек. Вы бы хотели, чтобы он выступал за "Локомотив"?
– На сегодняшний день ситуация такая, что он возвращается. Что касается его выступления за "Локомотив", то решение по этому вопросу должен принимать исключительно главный тренер. Я с Юрием Павловичем еще не обсуждал вопрос по Шишкину. Но, как вы помните, зимой он решил, что Роману лучше быть в другой команде. На днях я общался с самим Романом. Но не я решаю, кто будет в команде, и не должен этого делать. Все зависит от самого футболиста и тренера.
– Такая же ситуация и по Эзекьелю Хенти?
– Да. У него есть варианты остаться в ОАЭ, просто сменит команду.
ТАСС
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