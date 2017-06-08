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Дани Алвес пригрозил "Ювентусу", что уйдет, если ему не предложат новый контракт
Защитник "Ювентуса" Дани Алвес пригрозил покинуть туринский клуб, если с ним не продлят контракт, информирует UOL.
Сообщается, что 34-летний бразилец хотел бы, чтобы с ним продлили соглашение до лета 2019 года, иначе он покинет Турин этим летом.
Текущее соглашение с Алвеса с "Юве" истекает летом 2018 года.
Сообщается, что 34-летний бразилец хотел бы, чтобы с ним продлили соглашение до лета 2019 года, иначе он покинет Турин этим летом.
Текущее соглашение с Алвеса с "Юве" истекает летом 2018 года.
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