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Дани Алвес пригрозил "Ювентусу", что уйдет, если ему не предложат новый контракт

Защитник "Ювентуса" Дани Алвес пригрозил покинуть туринский клуб, если с ним не продлят контракт, информирует UOL.

Сообщается, что 34-летний бразилец хотел бы, чтобы с ним продлили соглашение до лета 2019 года, иначе он покинет Турин этим летом.

Текущее соглашение с Алвеса с "Юве" истекает летом 2018 года.
Теги: Дани Алвес Ювентус
Сегодня, 09:53
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№2 Написал: Сахалин Южно-Сахалинск (Сегодня, 10:33) #
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Болеет за:
«Зенит»
Зенит -я был бы не против smiley


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Я прирожденный кузнец, не могу ни куя
Да я жадный, зато от чистого сердца
Регистрация: 16.11.2009
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:20) #
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online

В этом году игра блестящая.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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