Дани Алвес пригрозил "Ювентусу", что уйдет, если ему не предложат новый контракт

Защитник "Ювентуса" Дани Алвес пригрозил покинуть туринский клуб, если с ним не продлят контракт, информирует UOL.Сообщается, что 34-летний бразилец хотел бы, чтобы с ним продлили соглашение до лета 2019 года, иначе он покинет Турин этим летом.Текущее соглашение с Алвеса с "Юве" истекает летом 2018 года.