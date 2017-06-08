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Главный тренер сборной Мексики готов рассмотреть предложения из России
Главный тренер сборной Мексики колумбиец Хуан Карлос Осорио не исключил, что в будущем будет готов рассмотреть возможные предложения о работе из России.
"Как большой ценитель такой страны, как Россия, в один из дней, если будет такая возможность (предложения из России), я буду ее серьезно рассматривать", - цитирует Осорио "Р-Спорт".
По его мнению, российский футбол относится к элитарному, а сама Россия – это страна, которая любит футбол и увлечена им так же, как вся Латинская Америка вообще и Мексика в частности.
Говоря об иностранных тренерах, которые едут в Россию, Осорио отметил, что знатоки футбола осведомлены о большой страсти россиян к этой игре. "Не нужно далеко ходить за примерами: все, что сделал господин (Роман) Абрамович c "Челси", привлекает внимание больших тренеров. Российская лига всегда давала хорошие команды, и вся Южная Америка знает об их участии в Лиге чемпионов", – сказал Осорио.
"Как большой ценитель такой страны, как Россия, в один из дней, если будет такая возможность (предложения из России), я буду ее серьезно рассматривать", - цитирует Осорио "Р-Спорт".
По его мнению, российский футбол относится к элитарному, а сама Россия – это страна, которая любит футбол и увлечена им так же, как вся Латинская Америка вообще и Мексика в частности.
Говоря об иностранных тренерах, которые едут в Россию, Осорио отметил, что знатоки футбола осведомлены о большой страсти россиян к этой игре. "Не нужно далеко ходить за примерами: все, что сделал господин (Роман) Абрамович c "Челси", привлекает внимание больших тренеров. Российская лига всегда давала хорошие команды, и вся Южная Америка знает об их участии в Лиге чемпионов", – сказал Осорио.
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