Владимир Хашиг: по Ари переговоры не ведутся, слова Геркуса - неправда

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг прокомментировал слова президента "Локомотива" Ильи Геркуса о переговорах по выкупу форварда Ари."С нами никто никаких переговоров не ведёт, ничего не предлагает, поэтому слова президента "Локомотива" Ильи Геркуса – неправда", — сказал Хашиг.Напомним, Ари был арендован "Локомотивом" у "Краснодара" во время зимней паузы.