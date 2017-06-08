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Владимир Хашиг: по Ари переговоры не ведутся, слова Геркуса - неправда

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг прокомментировал слова президента "Локомотива" Ильи Геркуса о переговорах по выкупу форварда Ари.

"С нами никто никаких переговоров не ведёт, ничего не предлагает, поэтому слова президента "Локомотива" Ильи Геркуса – неправда", — сказал Хашиг.

Напомним, Ари был арендован "Локомотивом" у "Краснодара" во время зимней паузы.
Теги: Краснодар Локомотив Ари
Сегодня, 10:57
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(0)
№2 Написал: Роман Здоров (Сегодня, 11:30) #
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Регистрация: 8.06.2017
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:07) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
ох, лохо-лохо...


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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