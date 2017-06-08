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Лионель Месси: Роналду является одним из лучших футболистов в мире

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси высказался по поводу нападающего "Реала" Криштиану Роналду.

"Я всегда относился к нему точно так же, в свою очередь, он делал то же самое. О нашем соперничестве говорят только в СМИ. Каждый из нас старается быть лучшим, но при беседах с ним я не придаю этому значения.

Криштиану Роналду - отличный футболист, обладающий большим количеством хороших качеств. Он является одним из лучших в мире", - сказал Месси.

СЭ
Теги: Месси Роналду
Сегодня, 10:59
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№2 Написал: Роман Здоров (Сегодня, 11:29) #
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Регистрация: 8.06.2017
№1 Написал: SP-M (Сегодня, 11:08) #
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  •  (3)

ну вообще то - он лучший на данный момент. ЗМ то у него. и наверняка дадут и в этом году тоже.
Регистрация: 10.02.2017
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