"Арарат" подписал экс-защитника "Уфы" Михаила Попова

"Арарат" подписал контракт с защитником Михаилом Поповым, передает пресс-служба столичного клуба "ВКонтакте".Ранее 31-летний защитник выступал за "Балтику", "Уфу", "СКА-Энергию", московский "Солярис" и "Луч-Энергию" из Владивостока.