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"Арарат" подписал экс-защитника "Уфы" Михаила Попова

"Арарат" подписал контракт с защитником Михаилом Поповым, передает пресс-служба столичного клуба "ВКонтакте".

Ранее 31-летний защитник выступал за "Балтику", "Уфу", "СКА-Энергию", московский "Солярис" и "Луч-Энергию" из Владивостока.
Теги: Арарат Трансферы
Сегодня, 11:10
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№2 Написал: Роман Здоров (Сегодня, 11:27) #
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Регистрация: 8.06.2017
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 11:13) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Арарат взрывает трансферный рынок и палит "футболистов", для которых московская прописка важнее футбола
Регистрация: 16.03.2010
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