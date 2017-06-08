"ПСЖ" получит 220 млн евро на трансферы

Владелец "ПСЖ" Нассер аль-Хелаифи предоставил клубу 220 миллионов евро на трансферы.Внушительная часть этой суммы уйдет на оплату перехода 27-летнего габонца из "Боруссии" Пьер-Эмерика Обамейанга. Ранее сообщалось, что форвард обойдется парижскому клубу в 70 миллионов.Также "ПСЖ" продолжает претендовать на форварда Алексиса Санчеса и защитника Пепе.