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"ПСЖ" получит 220 млн евро на трансферы

Владелец "ПСЖ" Нассер аль-Хелаифи предоставил клубу 220 миллионов евро на трансферы.

Внушительная часть этой суммы уйдет на оплату перехода 27-летнего габонца из "Боруссии" Пьер-Эмерика Обамейанга. Ранее сообщалось, что форвард обойдется парижскому клубу в 70 миллионов.

Также "ПСЖ" продолжает претендовать на форварда Алексиса Санчеса и защитника Пепе.

Sportbox
Теги: ПСЖ
Сегодня, 11:46
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№3 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 12:37) #
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Вот это бабло!!!! Куда ещё????
Регистрация: 17.06.2016
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 12:14) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Пипец, нашим клубам такие траты и не снились и ближайшие лет 50 не приснятся.
Понятно, что и продадут кого-нибудь, но все-равно очень много.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: Саня1589 (Сегодня, 12:00) #
  • +1
  •  (1)

пусть еще хамеса купят... толковый игрок
Регистрация: 27.01.2017
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