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"Зенит", ЦСКА и "Спартак" вошли в топ-50 клубов в рейтинге от Gracenote

"Зенит", ЦСКА и "Спартак" вошли в список топ-50 рейтинга ведущих футбольных клубов Euro Club Index, который составляет агентство Gracenote.

"Зенит" стал лучшим среди отечественных команд, заняв 22-м месте. Следом идет ЦСКА на 27-й строчке, "Спартак" — 40-й, "Краснодар" (55) и "Ростов" (57).

Возглавил рейтинг мадридский "Реал", второе место заняла "Барселона", а третье — "Бавария".

Газета.ru
Теги: Зенит Спартак ЦСКА
Сегодня, 11:58
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8
(0)
№8 Написал: Седой Россия (Сегодня, 13:23) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Его специально придумали, чтобы спартак хоть в какой-то топ вошел?)


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№7 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 13:10) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lokoflesh
А собсно по каким критериям клубы этот Грэйсноте градирует ?

Цитата: Close
Рейтинг основан на данных ВЦИОМ?))))

Gracenote при составлении рейтинга учитывает результаты команд за последние четыре года не только в еврокубках, но и в национальных чемпионатах и Кубках (в отличие от рейтинга УЕФА). При этом наибольший вес имеют результаты последнего сезона. Количество очков в рейтинге зависит от множества показателей, включая и такой, как разрыв в рейтинге между командами, играющими между собой.
Регистрация: 12.05.2017
№6 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 12:52) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Гастэряну
а как там в рейтинге УЕФА? а то этот рейтинг какой-то стремный.

и в рейтинге УЕФА Зенит выше всех.
Регистрация: 5.04.2017
№5 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 12:42) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Ростов всего сезон отыграл, а уже почти догнал народных. smile
Регистрация: 6.11.2011
№4 Написал: Close M. city (Сегодня, 12:41) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Рейтинг основан на данных ВЦИОМ?))))


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22\13
Регистрация: 25.01.2006
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 12:12) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
А собсно по каким критериям клубы этот Грэйсноте градирует ?


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: Батька (Сегодня, 12:11) #
  • +4
  •  (8)
online

Цитата: Гастэряну
а как там в рейтинге УЕФА? а то этот рейтинг какой-то стремный.

а что УЕФА силу клуба показывает, просто рейтинг здесь и сейчас ? ну сверкнул 1 раз Ростов взлетел там выше Спартака, Локо, Динамо ... а потом в небытие улетит в след сезоне и опять без европы будет лет 30 сидеть ...!
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: Гастэряну (Сегодня, 12:01) #
  • -2
  •  (10)

а как там в рейтинге УЕФА? а то этот рейтинг какой-то стремный.
Регистрация: 25.02.2016
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