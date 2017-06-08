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Мигель Данни отправился в Москву на переговоры?

Бывший полузащитник "Зенита" Мигель Данни выложил в Инстаграме запись о том, что он отправляется в Москву на поезде.

Ранее сообщалось, что 33-летним полузащитником интересуются "Краснодар" и московское "Динамо".

Теги: Данни
Сегодня, 12:04
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13
(0)
№13 Написал: Седой Россия (Сегодня, 13:18) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Тут Бабаев недавно обмолвился, что переход из Зенита в ЦСКА и из ЦСКА в Зенит в принципе возможен, договор действует на то, чтобы не уводить футболистов и не перебивать баблом контракт. Да и о том, что Еременко не вернется. А позиция, вроде бы похожа...


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№12 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 13:18) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
Мигель! Когда будешь ехать в Краснодар, сойди в Ростове.
Регистрация: 16.05.2017
№11 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 13:03) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
даже если он окажется в днище,ни каких проблем. он молодца свой контракт не просто отработал,а отпахал.ну а вины его вообще нет. привет фурсенко и манчини
Регистрация: 21.07.2011
№10 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 12:43) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: RoboGeo
Цитата: СуперШтангист
Игрок такого низкого уровня только в дрезину может перейти.

те чо, по башке блином перееб@ло?

Не, он таким дефективным родился, на аборт денег не было, вот и мучается теперь болезный.
Регистрация: 29.10.2010
№9 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 12:42) #
  • -4
  •  (6)

Sandr_71,
Без Халка, Гарая и Витселя его не видно и не слышно.
Как человек - он прекрасен.
Как игрок - на уровне Прудникова.
Регистрация: 7.05.2017
№8 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:41) #
  • +2
  •  (6)

домой, в динаму
Регистрация: 7.12.2016
№7 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:40) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
В Динамо. Скажет что всю жизнь мечтал играть в этом топ-клубе.
Регистрация: 2.08.2010
№6 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 12:39) #
  • +6
  •  (8)

Цитата: СуперШтангист
Игрок такого низкого уровня только в дрезину может перейти.

Человек с одной извилиной, дает оценку футболисту хорошего класса.
Регистрация: 2.03.2017
№5 Написал: Barmaley (Сегодня, 12:27) #
  • +4
  •  (8)

В Арарат рванет.
Регистрация: 17.04.2017
№4 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 12:22) #
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СуперШтангист
Игрок такого низкого уровня только в дрезину может перейти.

те чо, по башке блином перееб@ло?
Регистрация: 31.05.2016
№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 12:16) #
  • -21
  •  (25)

Игрок такого низкого уровня только в дрезину может перейти.
Регистрация: 7.05.2017
№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 12:07) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
В Португалию из СПб не улететь. Либо с пересадками, либо через Мск
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: Батька (Сегодня, 12:06) #
  • +1
  •  (15)
online

Динамо ) и татушку переделывать не надо )) скажет с самого начало это было Динамо ))
Регистрация: 9.09.2016
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