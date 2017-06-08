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Нуну Роша: перед тем, как принять предложение "Тосно", советовался с Зе Луишем

Полузащитник "Тосно" из Кабо-Верде Нуну Роша рассказал, что советовался со своим соотечественником и нападающим "Спартака" Зе Луишем перед переездом в Россию.

– Какие первые ощущения от переезда в Россию и ожидания от будущего сезона в составе новой команды?

– Я впервые в России, первые ощущения очень хорошие, думаю, что это станет позитивным шагом для того, чтобы достичь высот в российском чемпионате.

– Чьим мнением руководствовались при принятии решения?

– Зе Луиш – футболист, которого я очень хорошо знаю, мы играем в сборной вместе. Он дал очень хорошие и позитивные рекомендации по России.

– Каковы ожидания от будущего чемпионата РФПЛ, можно ли сейчас провести параллели с румынским чемпионатом?

– Не могу пока прокомментировать, потому что не начал играть в этом чемпионате, но отдам свое сердце внутри футбольного поля. Нужно, чтобы болельщики помогали и поддерживали, несмотря на то, что могут быть разные результаты. Со своей стороны, готов отдать все силы, а болельщиков прошу об ответной поддержке нашей команды.

fctosno.ru
Теги: Тосно
Сегодня, 12:25
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(1)
№2 Написал: Батька (Сегодня, 12:46) #
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online

Цитата: RoboGeo
глядишь, и всю их сборную по нашим клубам растащим)))

Своих нет, вернее есть но они только о контракте думают, вот и приходиться этих бонифациев покупать !!
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 12:30) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
глядишь, и всю их сборную по нашим клубам растащим)))
Регистрация: 31.05.2016
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