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Состоялась презентация автобуса сборной России на Кубок конфедераций (фото)

Сегодня состоялась официальная презентация автобусов для стран-участниц Кубка конфедераций - 2017.

На мероприятие присутствовали представители Kia и Hyundai, а также начальник отдела маркетинговых мероприятий чемпионата мира ФИФА Джей Нойхаус, который рассказал о событии.

"В наших партнёрских отношениях с "Хёндай" и "Киа" предусматриваются эксклюзивные права. Мы называем это долгосрочными и очень ценными отношениями. Уверен, что все команды будут довольны предоставленными автобусами", - передаёт слова Нойхауса "Чемпионат".

Теги: Сборная России
Сегодня, 12:52
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№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 13:13) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
А к ЧМ-2018 будет презентация и шнурков на бутсах.
Регистрация: 16.05.2017
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