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Хосеп Гвардиола: я не возглавлю сборную Каталонии и "Барселону"

Бывший главный тренер "Барселоны" и "Баварии" Хосеп Гвардиола, возглавляющий ныне "Манчестер Сити", в очередной раз повторил, что больше не будет тренировать сине-гранатовых.

"Я не буду наставником сборной Каталонии и "Барселоны". Возвращение в Бундеслигу? Мой контракт с "Манчестер Сити" в силе еще два года, и я хочу отработать его до конца. А потом посмотрим", - приводит слова Гвардиолы "Газета.ru" со ссылкой на Catalunya R?dio.
Теги: Гвардиола
Сегодня, 13:52
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