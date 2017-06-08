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Арбитры Кубка конфедераций будут взяты под охрану полицией

Руководитель отдела маркетинговых мероприятий чемпионат мира Джей Нойхаус рассказал об охране арбитров во время Кубка Конфедераций-2017.

"Судей во время Кубка Конфедераций будет охранять полиция. От гостиницы до стадиона их будет сопровождать полицейский эскорт. Как именно это будет осуществляться, решать МВД", – сказал Нойхаус.
Сегодня, 13:55
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