Арбитры Кубка конфедераций будут взяты под охрану полицией

Руководитель отдела маркетинговых мероприятий чемпионат мира Джей Нойхаус рассказал об охране арбитров во время Кубка Конфедераций-2017."Судей во время Кубка Конфедераций будет охранять полиция. От гостиницы до стадиона их будет сопровождать полицейский эскорт. Как именно это будет осуществляться, решать МВД", – сказал Нойхаус.