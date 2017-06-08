Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Константин Сарсания: Азмун потенциально может быть интересен "Зениту"

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания прокомментировал возможность приобретения нападающего "Ростова" Сердара Азмуна.

"У нас пока нет Азмуна в списке фамилий на приобретение. Он хороший нападающий и потенциально может быть интересен, но его кандидатуру мы не обсуждали", – цитирует Сарсанию "СЭ".
Теги: Азмун Сарсания Зенит Трансферы
Сегодня, 13:57
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: safonas (Сегодня, 14:37) #
  • +3
  •  (7)

конечно берите, потом разберетесь


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 14:33) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Ростов»
Ну в Зенит Азмун точно не пойдет. Даже смешно об этом говорить.
Регистрация: 16.05.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.