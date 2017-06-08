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Джей Нойхаус: на Кубке конфедераций в Бразилии у нас были проблемы с инфраструктурой, в России их нет

Начальник отдела маркетинговых мероприятий чемпионата мира ФИФА Джей Нойхаус рассказал, как изменился Кубок конфедераций за последнее время.

"В Бразилии у нас было шесть новых стадионов, и поэтому проблемы с инфраструктурой. Здесь такого нет, потому что эти арены уже давно существуют. Только в Петербурге новая арена, а остальные уже использовались раньше.

Страсть к турниру подогревается, всё больше людей хотят увидеть этот турнир. Здорово, что другие страны узнают, насколько важно попасть на Кубок конфедераций", - передаёт слова Нойхауса "Чемпионат".
Сегодня, 14:26
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