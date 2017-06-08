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Сергей Игнашевич: ЦСКА – это семья, клуб искренних людей
Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич прокомментировал подписание нового контакта с московским клубом.
"ЦСКА – это семья, это клуб искренних людей. Нас объединяет общая цель и уважение друг к другу! Рад, что продолжу защищать красно-синие цвета", - передает слова Игнашевича пресс-служба клуба.
"ЦСКА – это семья, это клуб искренних людей. Нас объединяет общая цель и уважение друг к другу! Рад, что продолжу защищать красно-синие цвета", - передает слова Игнашевича пресс-служба клуба.
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