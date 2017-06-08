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Сергей Игнашевич: ЦСКА – это семья, клуб искренних людей

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич прокомментировал подписание нового контакта с московским клубом.

"ЦСКА – это семья, это клуб искренних людей. Нас объединяет общая цель и уважение друг к другу! Рад, что продолжу защищать красно-синие цвета", - передает слова Игнашевича пресс-служба клуба.
Теги: ЦСКА Игнашевич
Сегодня, 14:40
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(4)
№4 Написал: Седой Россия (Сегодня, 15:02) #
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  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: -Invader-
Цитата: Седой
А белый то цвет откуда?

да это местные чудаки бредят

Вся информация с этой картинки My Webpage

Вот и я думаю, что Сергей хоть и возрастной, но до маразма далеко
Лихо переобулись, текст исправили, мне минус пририсовали)))


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№3 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 14:57) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Седой
А белый то цвет откуда?

да это местные чудаки бредят

Вся информация с этой картинки My Webpage
Регистрация: 12.05.2017
№2 Написал: Седой Россия (Сегодня, 14:54) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
А белый то цвет откуда?


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 14:43) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
А Зенит - это команда профи, клуб любителей подзаработать
Регистрация: 16.03.2010
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