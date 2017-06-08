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Роман Зобнин: всю жизнь мечтал сыграть в Лиге чемпионов, надеюсь, такая возможность еще будет

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин прокомментировал свою травму, полученную в матче за сборную России.

– Какое видео или звонок произвело сильнейшее впечатление?

– От ребят-спартаковцев – Кутепова, Глушакова, Комбарова. Пожелали мне удачи, сказали, чтобы не раскисал. Промес, Боккетти, Жано, Давыдов тоже выложили фото.

Виталий Леонтьевич Мутко звонил. Сказал, что если нужна будет помощь, могу обращаться. Звонят даже те, с кем очень давно не общался.

– Часть болельщиков "Спартака" теперь ругается на сборную.

– Это футбол. Все бывает. Я с детства хотел заниматься им. Ни один футболист не застрахован от травм. Все бывает. Нам, можно сказать, и за это деньги платят. Куда деваться? Будем работать дальше.

– Какая-то надежда на Лигу чемпионов остается?

– Я и по своему самочувствию понимаю, что дела не такие... хорошие. Наверное, не сыграю и в Лиге чемпионов. Всю жизнь мечтал выступить в ней, надеюсь, такая возможность еще будет.

Но опять же – это футбол. Сейчас нужно думать о том, чтобы быстрее сделать обследование, затем, если потребуется, прооперироваться, а потом восстанавливаться. Судьба бросила такой вызов.

– Верите, что вернетесь даже более сильным футболистом? Каррера в этом убежден.

– Я буду все для этого делать. Всегда говорил, что это моя любимая работа, любимый вид спорта. Всю жизнь отдавал себя ему на 100 процентов. И буду делать это дальше.

СЭ
Теги: Зобнин Спартак
Сегодня, 14:50
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(0)
№6 Написал: SP-M (Сегодня, 15:32) #
  • +3
  •  (3)

сыграешь если из группы выйдем. ну край- ЛЕ . весной. но тут уж получится почти год без футбола. я все же надеюсь что осенью выйдешь. мы все надеемся.
Регистрация: 10.02.2017
№5 Написал: 4 звезды (Сегодня, 15:31) #
  • +3
  •  (7)
online

да на будущий год и сыграешь в лч, опять чпокнем всех heart_eyes

Цитата: Realist2000
Роман,готовься к весенней части ЛЧ.

ВО! мудро blush
Регистрация: 7.12.2016
№4 Написал: Realist2000 (Сегодня, 15:24) #
  • +3
  •  (7)

Роман,готовься к весенней части ЛЧ.
Регистрация: 20.03.2017
№3 Написал: Tambov.kb (Сегодня, 15:19) #
  • +3
  •  (5)
online

mongolor,
За своими индейцами следи

-Invader-,
Читай про пенсионеров своих
Регистрация: 12.02.2017
№2 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 15:09) #
  • -8
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Вытри сопли зобня.....
Регистрация: 24.04.2009
№1 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 14:54) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Да заебли уже с этим Зобниным, здоровья ему.

Главный тренер Рубина пост покинул официально, но местные новостники всякую хрень на сайт только тащат про свиней smile
Регистрация: 12.05.2017
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