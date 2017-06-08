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Роман Зобнин: всю жизнь мечтал сыграть в Лиге чемпионов, надеюсь, такая возможность еще будет
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин прокомментировал свою травму, полученную в матче за сборную России.
– Какое видео или звонок произвело сильнейшее впечатление?
– От ребят-спартаковцев – Кутепова, Глушакова, Комбарова. Пожелали мне удачи, сказали, чтобы не раскисал. Промес, Боккетти, Жано, Давыдов тоже выложили фото.
Виталий Леонтьевич Мутко звонил. Сказал, что если нужна будет помощь, могу обращаться. Звонят даже те, с кем очень давно не общался.
– Часть болельщиков "Спартака" теперь ругается на сборную.
– Это футбол. Все бывает. Я с детства хотел заниматься им. Ни один футболист не застрахован от травм. Все бывает. Нам, можно сказать, и за это деньги платят. Куда деваться? Будем работать дальше.
– Какая-то надежда на Лигу чемпионов остается?
– Я и по своему самочувствию понимаю, что дела не такие... хорошие. Наверное, не сыграю и в Лиге чемпионов. Всю жизнь мечтал выступить в ней, надеюсь, такая возможность еще будет.
Но опять же – это футбол. Сейчас нужно думать о том, чтобы быстрее сделать обследование, затем, если потребуется, прооперироваться, а потом восстанавливаться. Судьба бросила такой вызов.
– Верите, что вернетесь даже более сильным футболистом? Каррера в этом убежден.
– Я буду все для этого делать. Всегда говорил, что это моя любимая работа, любимый вид спорта. Всю жизнь отдавал себя ему на 100 процентов. И буду делать это дальше.
СЭ
– Какое видео или звонок произвело сильнейшее впечатление?
– От ребят-спартаковцев – Кутепова, Глушакова, Комбарова. Пожелали мне удачи, сказали, чтобы не раскисал. Промес, Боккетти, Жано, Давыдов тоже выложили фото.
Виталий Леонтьевич Мутко звонил. Сказал, что если нужна будет помощь, могу обращаться. Звонят даже те, с кем очень давно не общался.
– Часть болельщиков "Спартака" теперь ругается на сборную.
– Это футбол. Все бывает. Я с детства хотел заниматься им. Ни один футболист не застрахован от травм. Все бывает. Нам, можно сказать, и за это деньги платят. Куда деваться? Будем работать дальше.
– Какая-то надежда на Лигу чемпионов остается?
– Я и по своему самочувствию понимаю, что дела не такие... хорошие. Наверное, не сыграю и в Лиге чемпионов. Всю жизнь мечтал выступить в ней, надеюсь, такая возможность еще будет.
Но опять же – это футбол. Сейчас нужно думать о том, чтобы быстрее сделать обследование, затем, если потребуется, прооперироваться, а потом восстанавливаться. Судьба бросила такой вызов.
– Верите, что вернетесь даже более сильным футболистом? Каррера в этом убежден.
– Я буду все для этого делать. Всегда говорил, что это моя любимая работа, любимый вид спорта. Всю жизнь отдавал себя ему на 100 процентов. И буду делать это дальше.
СЭ
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