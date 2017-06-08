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"Рубин" объявил об уходе Хави Грасии

"Рубин" официально объявил об уходе испанского специалиста Хавьера Грасии с поста главного тренера клуба.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на пост наставника казанцев считается Курбан Бердыев.

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Теги: Рубин Грасия
Сегодня, 14:56
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№7 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 15:53) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Правильно сделали, камни уже во второй восьмерке...
Регистрация: 31.05.2016
№6 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 15:49) #
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online

Цитата: Saveger
По-хорошему, надо было оставить его на второй сезон - посмотреть, есть ли улучшения. За один сезон команду заново не построишь - нужно время.


Согласен. Но вероятно, тоже самое можно сказать и про Зенит с той лишь разницей, что сейчас команда из Питера, пригласив нового тренера , потратит очень много ( мягко говоря) денег на новых игроков под тренера, чем в прошлом году занимался Рубин по сути
Регистрация: 21.09.2015
№5 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 15:28) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lokoflesh
Всецело упущение Грасия, игроков ему накупили а игры у команды так и не получилось.

По-хорошему, надо было оставить его на второй сезон - посмотреть, есть ли улучшения. За один сезон команду заново не построишь - нужно время.
Регистрация: 16.03.2010
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 15:26) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Всецело упущение Грасия, игроков ему накупили а игры у команды так и не получилось.
Бердыев не будет деньгами бросаться, снова прикатит автобус к штрафной и закидушки на напов - новый старый "красивый" футбол который так хотели в руководстве клуба.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 15:10) #
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online

serega_user,
Деньги понадобятся - приедет.
Регистрация: 7.05.2017
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 15:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Рубин не совсем удачный клуб для тренеров. Одним глазом клуб всегда смотрит на Бердыева.


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:05) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Больше не приедет в наш чемпионат...наверное


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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