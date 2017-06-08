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Виктор Гончаренко - о критике Василия Уткина: я тренирую, кто-то комментирует, а кто-то врет

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что не обращает внимания на критику журналистов.

– Вас почему-то постоянно пытается укусить комментатор Василий Уткин. Задела его фраза: "Приобретя Васина, ЦСКА опустился до уровня "Уфы"?

– Вообще ни на какие реплики стараюсь не реагировать. Как только ты начинаешь отвлекаться на критику, то теряешь какие-то нюансы в своей работе. Я тренирую, вы берете интервью. Кто-то комментирует, кто-то врет. Пусть каждый занимается своим делом.

– Неужели критика никогда не задевает?

– После нулевой ничьей с "Зенитом" многие говорили, что с этим тренером ЦСКА далеко не уедет. Верите или нет, вообще никак не трогали эти мнения. У меня ровное состояние. Ты должен быть только сосредоточен на своей команде – для того, чтобы понимать, куда мы идем, – цитирует Гончаренко "СЭ".
Теги: Гончаренко ЦСКА Уткин
Сегодня, 15:08
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№1 Написал: avnik море (Сегодня, 15:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Хорошо ответил... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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