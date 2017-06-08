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Константин Сарсания: скорее всего, Дзюба будет готов начать первый сбор с "Зенитом"

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба, скорее всего, сможет отправиться с командой на первый подготовительный сбор в летнее межсезонье, сообщил спортивный директор клуба Константин Сарсания.

"Артём Дзюба, по предварительным данным, будет готов начать первый сбор", - цитирует Сарсанию "Чемпионат".

Напомним, Дзюба не сможет принять участие в Кубке конфедераций из-за проблем с коленом.
Теги: Сарсания Дзюба Зенит
Сегодня, 15:24
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№6 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 15:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
кто бы сомневался


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№5 Написал: Moonspell Москва (Сегодня, 15:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Кто еще сектант!
Регистрация: 2.06.2009
№4 Написал: avnik море (Сегодня, 15:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Зря Слуцкий сказал, что сборная это говно. Сейчас некоторые боятся в него вступить...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№3 Написал: 4 звезды (Сегодня, 15:36) #
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online

шлюбарас
Регистрация: 7.12.2016
№2 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 15:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Всё как всегда,ничего нового.Бздюба не хочет играть за сборную,зато за Зенит всегда здоров!Может Стасику надо пересмотреть призыв в сборную этого перца.
Регистрация: 2.04.2012
№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 15:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Кто б сомневался. Через неделю Дзюба готов в полную силу тренироваться, а в сборной играть низзя.
Регистрация: 23.11.2009
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