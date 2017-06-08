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Чичарито, Вела и Очоа - в составе сборной Мексики на Кубок конфедераций

Стал известен окончательный состав сборной Мексики на Кубок конфедераций-2017, информирует официальный сайт сайт ФИФА.

Вратари – Гильермо Очоа ("Гранада", Испания), Родольфо Кота ("Гвадалахара"), Альфредо Талавера ("Толука");

защитники – Нестор Араухо ("Сантос Лагуна"), Карлос Сальседо ("Фиорентина", Италия), Рафаэль Маркес, Луис Рейес (оба — "Атлас"), Диего Рейес ("Эспаньол", Испания), Эктор Морено (ПСВ, Нидерланды);

полузащитники – Хонатан дос Сантос ("Вильярреал", Испания), Джовани дос Сантос ("Лос-Анджелес Гэлакси", США), Карлос Вела ("Реал Сосьедад", Испания), Андрес Гуардадо (ПСВ, Нидерланды), Хесус Мануэль Корона, Эктор Эррера, Мигель Лайюн (все — "Порту", Португалия), Хавьер Акино ("Тигрес"), Освальдо Аланис ("Гвадалахара");

нападающие –Марко Фабиан ("Айнтрахт", Германия), Хавьер Эрнандес, (Чичарито, "Байер", Германия), Рауль Хименес ("Бенфика", Португалия), Ирвинг Лосано ("Пачука"), Орибе Перальта ("Америка").

Напомним, мексиканцы сыграют в рамках Кубка конфедераций против сборной России 24 июня.
Теги: Сборная Мексики
Сегодня, 15:30
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№1 Написал: Tambov.kb (Сегодня, 15:36) #
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Веселый составчик
Регистрация: 12.02.2017
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