Чичарито, Вела и Очоа - в составе сборной Мексики на Кубок конфедераций

Стал известен окончательный состав сборной Мексики на Кубок конфедераций-2017, информирует официальный сайт сайт ФИФА.– Гильермо Очоа ("Гранада", Испания), Родольфо Кота ("Гвадалахара"), Альфредо Талавера ("Толука");– Нестор Араухо ("Сантос Лагуна"), Карлос Сальседо ("Фиорентина", Италия), Рафаэль Маркес, Луис Рейес (оба — "Атлас"), Диего Рейес ("Эспаньол", Испания), Эктор Морено (ПСВ, Нидерланды);– Хонатан дос Сантос ("Вильярреал", Испания), Джовани дос Сантос ("Лос-Анджелес Гэлакси", США), Карлос Вела ("Реал Сосьедад", Испания), Андрес Гуардадо (ПСВ, Нидерланды), Хесус Мануэль Корона, Эктор Эррера, Мигель Лайюн (все — "Порту", Португалия), Хавьер Акино ("Тигрес"), Освальдо Аланис ("Гвадалахара");–Марко Фабиан ("Айнтрахт", Германия), Хавьер Эрнандес, (Чичарито, "Байер", Германия), Рауль Хименес ("Бенфика", Португалия), Ирвинг Лосано ("Пачука"), Орибе Перальта ("Америка").Напомним, мексиканцы сыграют в рамках Кубка конфедераций против сборной России 24 июня.