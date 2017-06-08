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Павел Голышев близок к переходу в "Крылья Советов", еще одна цель Тихонова - Сергей Самодин

Одним из новичков "Крыльев Советов" с большой долей вероятности станет нападающий "Томи" Павел Голышев. Переговоры находятся в завершающей фазе, информирует "Матч ТВ".

9 июня футболист пройдет в самарской команде медобследование, после чего должен подписать контракт.

Также сообщается, что новый главный тренер "Крыльев" Андрей Тихонов заинтересован в ряде игроков "Енисея", с которыми работал в прошлом сезоне. В частности, речь о идет о лучшем бомбардире красноярцев Сергее Самодине.

Спортивный директор "Енисея" Денис Петровский, отказавшись назвать фамилии, тем подтвердил интерес самарцев к футболистам "Енисея":

"И мы ведем переговоры с игроками, и по нашим игрокам ведутся переговоры, в том числе со стороны "Крыльев". Когда будут факты, мы их озвучим, но пока оперировать нечем", - сказал Петровский.
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 15:34
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