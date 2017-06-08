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Игорь Акинфеев: сборная Чили - классная команда, завтра проверим свой потенциал

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев высказался относительно предстоящего товарищеского матча с командой Чили. Встреча состоится 9 июня в Москве.

"Думаю, глупо выделять одного игрока. Сборная Чили - классная команда, с ними интересно будет играть. Завтра проверим свой потенциал, свою готовность. Но в этом матче всё зависит только от нас.

Дополнительная мотивация от игры на "ВЭБ-Арене"? Самое главное, чтобы родные стены помогали. Неважно, где мы будем играть. Что касается игры в три защитника, думаю, мы со всеми защитниками хорошо взаимодействуем - и с Васиным, и с Кудряшовым, и с Джикией.

Я не должен рассуждать, с кем мне удобно играть, а с кем нет. Мы выходим на поле и должны сделать свою работу хорошо", - цитирует Акинфеева "Чемпионат".
Теги: Акинфеев Сборная России
Сегодня, 15:55
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10
(1)
№10 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:59) #
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Цитата: Rex Ultima
Ну потенциал Рукожопа все и так знают. Он может все, кроме того, чтоб наконец зашить очко

Пожелаем победы сборной!
А Рукожопу пропустить какой нибудь смешной гол .

Цитата: -Invader-
дурик, вы не Газпром, вам , как и нам халявная группа не выпадет, так что готовьте вазелин Каррере

У вас, у бедняг, и вазелин не на что купить, весь запас за 7 лет исчерпали. Как собираетесь играть в ЛЧ?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№9 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 16:48) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
вам , как и нам халявная группа не выпадет

Ничего, мы привычные. Грандов мы обыгрывали, это у вас, Пончик, вечный трабл - пока в группе аутсайдеры, со скрипом, но можете из нее выйти. И дойти аж до Реала, а уж реал вам Чепчик по самое гузно натягивает и веревочку бантиком на жопе завяжет smile А у нас выходит бить штрафной Циба - и бантик на жопе завязывает кипер Реала laughing


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Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№8 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 16:41) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Rex Ultima,
дурик, вы не Газпром, вам , как и нам халявная группа не выпадет, так что готовьте вазелин Каррере smile
Регистрация: 12.05.2017
№7 Написал: Hitman (Сегодня, 16:36) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
с Чили может и двушка прилететь Сухоряну
Регистрация: 20.04.2017
№6 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 16:27) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
-Invader-,
Пончик, чей-то ты раздухарился? Вновь на 4-е место в группе ЛЧ претендуешь? Как оно вам нравится - не описать


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Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№5 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 16:26) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
Цитата: valerman40
Ты если будешь пижонить как с венграми треху точно отгребешь. Джикия тебе помогать не будет, дураков нет ломаться за ваше гинеровское шапито перед ЛЧ. Хватит Зобнина.

Да срать на Джикию, сколько Васин подчищал за ним. Джуджак Джикию как стоячего обыгрывал)))

Цитата: valerman40
дураков нет ломаться за ваше гинеровское шапито перед ЛЧ

ОГо, сборная наш проект оказывается. Перед ЛЧ? Да вас там и так выипут, с Зобниным или без laughing

а вы в ЛЧ в прошлом году феерили прямо.
Регистрация: 2.08.2010
№4 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 16:26) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну потенциал Рукожопа все и так знают. Он может все, кроме того, чтоб наконец зашить очко


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Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№3 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 16:16) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: valerman40
Ты если будешь пижонить как с венграми треху точно отгребешь. Джикия тебе помогать не будет, дураков нет ломаться за ваше гинеровское шапито перед ЛЧ. Хватит Зобнина.

Да срать на Джикию, сколько Васин подчищал за ним. Джуджак Джикию как стоячего обыгрывал)))

Цитата: valerman40
дураков нет ломаться за ваше гинеровское шапито перед ЛЧ

ОГо, сборная наш проект оказывается. Перед ЛЧ? Да вас там и так выипут, с Зобниным или без laughing
Регистрация: 12.05.2017
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 16:02) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ты если будешь пижонить как с венграми треху точно отгребешь. Джикия тебе помогать не будет, дураков нет ломаться за ваше гинеровское шапито перед ЛЧ. Хватит Зобнина.
Регистрация: 2.08.2010
№1 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 16:02) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Вот он лучше бы молчал про потенциал! С венграми одну плюху он как минимум пропустил (спасибо Джикия спас!), а у чилийцев напы более квалифицированные.
Регистрация: 1.06.2017
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