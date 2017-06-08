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Владимир Камеш продлил контракт с "Енисеем"

Полузащитник "Енисея" Владимир Камеш продлил контракт с клубом на два года, сообщает официальный твиттер клуба.

В "Енисей" полузащитник пришел в августе 2016 года из латвийского "Металлурга".
Теги: Енисей
Сегодня, 16:42
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