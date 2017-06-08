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Серж Гнабри ушел из "Вердера"

Бывший нападающий "Вердера" Серж Гнабри разорвал соглашение с бременцами, сообщает Goal.

Главным претендентом на футболиста, который находится в статусе свободного агента, называется "Хоффенхайм".
Теги: Вердер
Сегодня, 17:29
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