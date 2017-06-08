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В 1-м туре РФПЛ "Спартак" сыграет с "Динамо", "Зенит" в гостях встретится со "СКА-Хабаровском"

Стал известен предварительный календарь первого тура чемпионата России следующего сезона.

"Предварительный календарь 1-го тура сезона-2017/18, который стартует 16 июля: "Анжи" – ЦСКА, "Локомотив" – "Арсенал", "СКА-Хабаровск" – "Зенит", "Рубин" – "Краснодар", "Тосно" – "Уфа", "Спартак" – "Динамо", "Урал" – "Ростов", "Ахмат" – "Амкар", — сообщается в инстаграме "Ахмата".
Сегодня, 18:14
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№12 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 20:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Манчини пока долетит до Хабаровска, русский выучит! blush
Регистрация: 1.06.2017
№11 Написал: 22911 СПБ (Сегодня, 20:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees1
с 1 же утра тянут питерский полит проект


Хахаха,еще чемпионат не начался а свиньи уже ноют.Заговор!!!!!!!
Регистрация: 16.11.2014
№10 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 20:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees1
Сыграть самый сложный выезд в сезоне в 1 туре в нормальных условиях или осенью во время еврокубков ехать, что лучше ммм?

Они вместо себя снова Локо отправят в Хабаровск - уже так делали stuck_out_tongue_winking_eye


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Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№9 Написал: Hitman (Сегодня, 19:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Команда Зенит.
А как тянут-то,выездом в Хабаровск?

сразу одной проблемой меньше,плюс пока тепло и поле хорошее,потом легче будет и ничего не нужно будет переносить
Регистрация: 20.04.2017
№8 Написал: vlees1 (Сегодня, 19:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Команда Зенит.
Цитата: vlees1
с 1 же утра тянут питерский полит проект

А как тянут-то,выездом в Хабаровск?

Сыграть самый сложный выезд в сезоне в 1 туре в нормальных условиях или осенью во время еврокубков ехать, что лучше ммм?
Регистрация: 13.05.2017
№7 Написал: Команда Зенит. (Сегодня, 19:39) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees1
с 1 же утра тянут питерский полит проект

А как тянут-то,выездом в Хабаровск?
Регистрация: 23.04.2017
№6 Написал: vlees1 (Сегодня, 19:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
с 1 же утра тянут питерский полит проект
Регистрация: 13.05.2017
№5 Написал: Карасик Тула (Сегодня, 19:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ахмат - Амкар звучит почти как аллах акбар...
Регистрация: 25.05.2013
№4 Написал: Volodia379 (Сегодня, 18:42) #
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Нормально! Пока раздухорятся 3-4 тура пройдет!
Регистрация: 11.04.2016
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
Чемпион РПФЛ будет принимать чемпиона ФНЛ !


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 18:31) #
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online

зеньку в хабаровск зимой не послали
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 18:20) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ахмат прямо слух режет...
Регистрация: 31.05.2016
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