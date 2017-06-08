СМИ: Костас Манолас отказался от перехода в "Зенит"

Защитник "Ромы" Костас Манолас не перейдет в "Зенит", информирует FC Inter News.Сине-бело-голубые были готовы подписать игрока, который ответил отказом.В минувшем сезоне 25-летний защитник провёл 33 матча в Серии А и забил один гол.