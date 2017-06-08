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СМИ: Костас Манолас отказался от перехода в "Зенит"

Защитник "Ромы" Костас Манолас не перейдет в "Зенит", информирует FC Inter News.

Сине-бело-голубые были готовы подписать игрока, который ответил отказом.

В минувшем сезоне 25-летний защитник провёл 33 матча в Серии А и забил один гол.
Теги: Манолас Зенит Рома Трансферы
Сегодня, 18:19
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25
(4)
№25 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 20:06) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Да никто путный в наше болото не перейдет .Если строить команду,то это нужно делать как ПСЖ или Сити.А звезды не будут переходить в команду, где будет он и все остальные.В Европе мы ноль.
Регистрация: 15.06.2016
№24 Написал: малкавиан Санта-Моника (Сегодня, 20:01) #
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online

"И слышать каждый раз отказ, опять отказ?!" (с)


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в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011
№23 Написал: нетрал (Сегодня, 19:46) #
  • -3
  •  (5)

в италии все решает мафия ...не пустили... дель пьеро всю жизнь в юве проиграл не из любви же в самом деле ..... сказочки для бедных!
Регистрация: 26.04.2017
№22 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 19:34) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vit19
.Болельщики Зенита, в этих левых обсуждениях участия практически не принимают

Почему левых? А когда,наконец,откроется правда про Баварию,вообще никто не придёт


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№21 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: МАРТ
Зря отказался..имел бы счастье играть с Коко..и болелы плесень..утекай..лис хитро опый....по окончанию контракта правда жидко бы обо..

спасибо, что беспокоишься о нас, поросятина


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№20 Написал: vit19 Питер (Сегодня, 19:22) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Миша Люберцы
Кого бомжи только не мечтают приобрести :

Да нет кого только не пытаются предложить Зениту,и обрати внимание, кто эти новости обсасывает...Болельщики Зенита, в этих левых обсуждениях участия практически не принимают,чего не скажешь об участии тех кому до всего есть дело..Разум от счастья юбилейно- отданной победы помутился и вместо того чтобы радоваться победе- гадят на всех ветках и надо и не надо....


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Зенит на правильном пути.. .( для недобрых: угол падения равен углу отражения!!))
Регистрация: 30.09.2007
№19 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:20) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yukap
Какая-то слишком открытая трансферная компания идет. Чуть-ли не пол-мира купить хотят. Может просто дезы много выливают.

Новостникам в период затишья жить надо, выкладывают всё, чтобы стало интересно позлословить свиньям(они дебильноватые на этом). Шорт-лист обычно человек 50 входит, вот и пишут про всех, а у свиней слюней много, всю подразбрызгать не беспокоятся.
Из 17 коментов минимум 12 свинских, один быдлячие другого.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№18 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 19:10) #
  • -5
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Очередная "звезда" отказала. Кто это вообще ?
Регистрация: 2.03.2017
№17 Написал: yukap С-Пб (Сегодня, 19:03) #
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Какая-то слишком открытая трансферная компания идет. Чуть-ли не пол-мира купить хотят. Может просто дезы много выливают.


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Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
Регистрация: 9.03.2007
№16 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 19:03) #
  • -8
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Болеет за:
«Спартак»
Зря отказался..имел бы счастье играть с Коко..и болелы плесень..утекай..лис хитро опый....по окончанию контракта правда жидко бы обо..
Регистрация: 6.09.2013
№15 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 19:00) #
  • -10
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: спартак 1979
В 16-й фифе всегда покупал его

Зина тоже всех только в 16-ой фифе покупает. А в реале им все суют хуанду прямо в рамос smile


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Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№14 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 18:56) #
  • -4
  •  (10)

Миша Люберцы,
Цитата: Миша Люберцы
Цитата: СуперШтангист
Какой дурак променяет ЛЧ на ЛЕ?

Кого бомжи только не мечтают приобрести : то Баллатели, то Джеко, то Манолас, то выдумывают бред с Халком , а воз и ныне там ... один шлак ....

Это и есть "агрессивная" трансферная политика от Фурсенко. Правда он забыл дополнить, что по посылам "куда подальше"))
Регистрация: 7.05.2017
№13 Написал: спартак 1979 Урал (Сегодня, 18:56) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
В 16-й фифе всегда покупал его , хорошо развивался


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22-Х КРАТНЫЕ !!!
Регистрация: 10.08.2007
№12 Написал: Volodia379 (Сегодня, 18:49) #
  • +1
  •  (15)

Не пойму как какой то игрочишка отказал суперклубу причем не он один! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№11 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 18:45) #
  • -2
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СуперШтангист
Какой дурак променяет ЛЧ на ЛЕ?

Кого бомжи только не мечтают приобрести : то Баллатели, то Джеко, то Манолас, то выдумывают бред с Халком , а воз и ныне там ... один шлак ....
Регистрация: 10.01.2014
№10 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 18:38) #
  • -7
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Обороны по прежнему Нету smile


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Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№9 Написал: Непредавший Сибирь и Урал, юга не люблю (Сегодня, 18:38) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Урал»
рано ему в рпл карьеру заканчивать
Регистрация: 7.02.2013
№8 Написал: Imp Санкт-Петербург (Сегодня, 18:35) #
  • +4
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hitman
к вам и за деньги никто не хочет идти,никто не хочет чахнуть в говночашке

Копа дел соль?
Или какой ваш предпоследний трофей был?


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Everything is possible for those who are willing to try
Barcelona Zenit
Регистрация: 22.03.2009
№7 Написал: vlees1 (Сегодня, 18:34) #
  • -4
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Красава,респект тебе Манолас joy
Регистрация: 13.05.2017
№6 Написал: Hitman (Сегодня, 18:31) #
  • -5
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Главное что ваши трансферные цели безотказны. Поманил бананом, и вот он уже бежит галопом, в развевающейся набедренной повязке, будущий спартаковец...

к вам и за деньги никто не хочет идти,никто не хочет чахнуть в говночашке
Регистрация: 20.04.2017
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:31) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
В очередь joy


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: 4 звезды (Сегодня, 18:28) #
  • -6
  •  (10)
online

а зенька им и не интересовался laughing
Регистрация: 7.12.2016
№3 Написал: Black Fox (Сегодня, 18:27) #
  • -2
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hitman
кто еще не послал зеньку,огласите весь список

Главное что ваши трансферные цели безотказны. Поманил бананом, и вот он уже бежит галопом, в развевающейся набедренной повязке, будущий спартаковец...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№2 Написал: Hitman (Сегодня, 18:21) #
  • -1
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
кто еще не послал зеньку,огласите весь список smile
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 18:20) #
  • +3
  •  (15)

Какой дурак променяет ЛЧ на ЛЕ?
Регистрация: 7.05.2017
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