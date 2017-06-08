Эктор Бельерин: не верьте всему, что читаете

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин в своем твиттере сообщил, что болельщикам не стоит верить слухам в прессе.Ранее сообщалось, что игрок договорился о переходе в "Барселону"."Не верьте всему, что читаете", - написал Бельерин.