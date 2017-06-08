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Эктор Бельерин: не верьте всему, что читаете

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин в своем твиттере сообщил, что болельщикам не стоит верить слухам в прессе.

Ранее сообщалось, что игрок договорился о переходе в "Барселону".

"Не верьте всему, что читаете", - написал Бельерин.
Теги: Арсенал
Сегодня, 20:17
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