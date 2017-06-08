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Юсси Яаскелайнен принял решение завершить профессиональную карьеру

Бывший вратарь сборной Финляндии Юсси Яаскелайнен завершил карьеру футболиста в 42 года, сообщает FourFourTwo.

Яаскелайнен начал карьеру в "Миккелин Паллоильят" в чемпионате Финляндии в 1992 году, а в 1997-м перебрался в Англию, где выступал за "Болтон", "Вест Хэм" и "Уиган".
Сегодня, 20:32
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