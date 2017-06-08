Опрос:

Новости партнеров

Пресс-конференция футбольного клуба "Кубань" (видео)

8 июня 2017 года состоялась пресс-конференция футбольного клуба "Кубань", в которой участвовали вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, генеральный директор Геннадий Крапивка и главный тренер команды Евгений Калешин. Предлагаем вашему вниманию полную видеоверсию данной пресс-конференции.



По завершению пресс-конференции на базе "Кубани" прошла первая в сезоне тренировка, которая была полностью открыта для СМИ.

Теги: Кубань Rвидео
Вчера, 23:04
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.