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"Беневенто" впервые в истории вышел в высший дивизион чемпионата Италии

"Беневенто" одержал победу над "Карпи" в ответном матче плей-офф серии Б (1:0, первая игра – 0:0).

"Беневенто" впервые в истории вышел в высший дивизион чемпионата Италии. Два года назад они играли в третьем итальянском дивизионе.
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