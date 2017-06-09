"Беневенто" одержал победу над "Карпи" в ответном матче плей-офф серии Б (1:0, первая игра – 0:0)."Беневенто" впервые в истории вышел в высший дивизион чемпионата Италии. Два года назад они играли в третьем итальянском дивизионе.