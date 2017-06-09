Опрос:

Новости партнеров

Лю Хуншэнь: когда меня побили скинхеды, в полиции услышал: "Че ты сюда приехал?"

Бывший врач "Спартака" Лю Хуншэнь рассказал о своей встрече с московскими скинхедами.

– Кто помогал вам, когда пережили в Москве несколько нападений?

– Тяжелая тема… Когда в 2002-м сборная России проиграла на чемпионате мира Японии, меня лупили фанаты. Ох, сильно! Наверное, приняли за японца. Это было на "Чертановской". Я шел к клиенту, а по улице бегали люди. Увидели меня. Будто ждали! В другой раз попал под скинхедов. Днем, на станции "Охотный Ряд"!

– А милиция?

– Ха-ха! Это сейчас сказал бы: "Я – доктор "Спартака". Может, помогли бы. Тогда к футболу отношения не имел. В отделении услышал: "А че ты сюда приехал? Вали в свой Китай!" Наверняка на видео сохранилось, кто меня бил – но запись смотреть не стали.

– Как вас били?

– В руках было шесть пакетов – с женой ходили по магазинам. Я почувствовал что-то не то, когда стояли на платформе. Шепнул Лене: "Многовато ребят. Могут быть проблемы" – "Перестань…" В вагоне сел с пакетами, жена рядом. Высокий парень ухватился руками за поручень – и ногами дал мне в грудь. Голова откинулась назад, хлынула кровь. Лена закричала – но никто не вступился. На все ушло несколько секунд, на "Лубянке" скинхеды выскочили.

– А вы?

– В больницу. Рентген сделали – перелом ребер.

– Не хотелось после этого уехать из Москвы?

– Мы думали об этом. Собирались в Америку или Канаду. Но здесь своя клиентура. Новую создавать – потребуется несколько лет. В нашем деле все по рекомендациям! – цитирует китайского доктора "СЭ".
Теги: Спартак
Сегодня, 08:50
Напечатать
9
(0)
№9 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 10:02) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лечащий Врач
Цитата: ckorp
По мне так лучше вообще таким способом не утверждаться. Лучше что-то сказать по делу или по теме.

Вот,говорим мы с вами по теме,и,вдруг,влезает какая-то куета с оскорблениями не только клуба,но и всех болельщиков.Один раз не обратишь внимания,другой,а потом начинаешь называть его его именем,и.....получаешь бан.И потом смотришь неделю,что это куйло опять какает,пока ты в бане.

Хм, я о бане даже не задумывался за столько лет тут, а умыть чела можно без мата так, что и сказать ему будет нечего, ну хоть на время, если у него хоть что-то в голове имеется полезного. С другой стороны, очень тяжело бывает не отреагировать на что-то плохое о команде и болелах ее. Это тоже понятно. Тут такие баталии идут, мама не горюй ))).
Регистрация: 9.11.2010
№8 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 09:55) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ckorp
По мне так лучше вообще таким способом не утверждаться. Лучше что-то сказать по делу или по теме.

Вот,говорим мы с вами по теме,и,вдруг,влезает какая-то куета с оскорблениями не только клуба,но и всех болельщиков.Один раз не обратишь внимания,другой,а потом начинаешь называть его его именем,и.....получаешь бан.И потом смотришь неделю,что это куйло опять какает,пока ты в бане.


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№7 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 09:49) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лечащий Врач
Цитата: ckorp
Ну это он по аналогии с Зенькой или Зинкой...

Я понимаю,когда это в ответ на оскорбления,а когда в первом посте?

По мне так лучше вообще таким способом не утверждаться. Лучше что-то сказать по делу или по теме.
Регистрация: 9.11.2010
№6 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 09:43) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ckorp
Ну это он по аналогии с Зенькой или Зинкой...

Я понимаю,когда это в ответ на оскорбления,а когда в первом посте?


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№5 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 09:34) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лечащий Врач
Цитата: Честный
Шпартальковские

Слышь,куйло,что это за слово ты выдумал?

Ну это он по аналогии с Зенькой или Зинкой... А что, Вам не нравится такое слово? Нам, не нравится искореженное название Зенит. Согласен с вами - корежить название команды - глупо и дико.
Регистрация: 9.11.2010
№4 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 09:32) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Докторэ , поставь этому организму диагноз.

Студентишка,причём колледжа(ПТУ по-старому),глорит за коней,ещё не зная,что такое армия.Туповат,как и все кони,невоспитан,как все нынешние пепси.Это- на основе десятка его постов.Дальше-больше


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 09:12) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: Лечащий Врач
Слышь,куйло,что это за слово ты выдумал?

Докторэ , поставь этому организму диагноз.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№2 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 09:10) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Честный
Шпартальковские

Слышь,куйло,что это за слово ты выдумал?


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№1 Написал: Честный San-Francisco (Сегодня, 09:07) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ювентус»
Шпартальковские скинхеды и лупили бедолагу
Регистрация: 1.06.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.