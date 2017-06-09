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Лю Хуншэнь: когда меня побили скинхеды, в полиции услышал: "Че ты сюда приехал?"
Бывший врач "Спартака" Лю Хуншэнь рассказал о своей встрече с московскими скинхедами.
– Кто помогал вам, когда пережили в Москве несколько нападений?
– Тяжелая тема… Когда в 2002-м сборная России проиграла на чемпионате мира Японии, меня лупили фанаты. Ох, сильно! Наверное, приняли за японца. Это было на "Чертановской". Я шел к клиенту, а по улице бегали люди. Увидели меня. Будто ждали! В другой раз попал под скинхедов. Днем, на станции "Охотный Ряд"!
– А милиция?
– Ха-ха! Это сейчас сказал бы: "Я – доктор "Спартака". Может, помогли бы. Тогда к футболу отношения не имел. В отделении услышал: "А че ты сюда приехал? Вали в свой Китай!" Наверняка на видео сохранилось, кто меня бил – но запись смотреть не стали.
– Как вас били?
– В руках было шесть пакетов – с женой ходили по магазинам. Я почувствовал что-то не то, когда стояли на платформе. Шепнул Лене: "Многовато ребят. Могут быть проблемы" – "Перестань…" В вагоне сел с пакетами, жена рядом. Высокий парень ухватился руками за поручень – и ногами дал мне в грудь. Голова откинулась назад, хлынула кровь. Лена закричала – но никто не вступился. На все ушло несколько секунд, на "Лубянке" скинхеды выскочили.
– А вы?
– В больницу. Рентген сделали – перелом ребер.
– Не хотелось после этого уехать из Москвы?
– Мы думали об этом. Собирались в Америку или Канаду. Но здесь своя клиентура. Новую создавать – потребуется несколько лет. В нашем деле все по рекомендациям! – цитирует китайского доктора "СЭ".
– Кто помогал вам, когда пережили в Москве несколько нападений?
– Тяжелая тема… Когда в 2002-м сборная России проиграла на чемпионате мира Японии, меня лупили фанаты. Ох, сильно! Наверное, приняли за японца. Это было на "Чертановской". Я шел к клиенту, а по улице бегали люди. Увидели меня. Будто ждали! В другой раз попал под скинхедов. Днем, на станции "Охотный Ряд"!
– А милиция?
– Ха-ха! Это сейчас сказал бы: "Я – доктор "Спартака". Может, помогли бы. Тогда к футболу отношения не имел. В отделении услышал: "А че ты сюда приехал? Вали в свой Китай!" Наверняка на видео сохранилось, кто меня бил – но запись смотреть не стали.
– Как вас били?
– В руках было шесть пакетов – с женой ходили по магазинам. Я почувствовал что-то не то, когда стояли на платформе. Шепнул Лене: "Многовато ребят. Могут быть проблемы" – "Перестань…" В вагоне сел с пакетами, жена рядом. Высокий парень ухватился руками за поручень – и ногами дал мне в грудь. Голова откинулась назад, хлынула кровь. Лена закричала – но никто не вступился. На все ушло несколько секунд, на "Лубянке" скинхеды выскочили.
– А вы?
– В больницу. Рентген сделали – перелом ребер.
– Не хотелось после этого уехать из Москвы?
– Мы думали об этом. Собирались в Америку или Канаду. Но здесь своя клиентура. Новую создавать – потребуется несколько лет. В нашем деле все по рекомендациям! – цитирует китайского доктора "СЭ".
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