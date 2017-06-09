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Сесар Навас попрощался с "Ростовом" и его болельщиками

Испанский защитник Сесар Навас попрощался с ФК "Ростов", сообщается на официальном сайте донской команды.

"Дорогие болельщики, мне бы хотелось поблагодарить вас за поддержку и эмоции, которые вы дарили на протяжении двух сезонов, которые я провел в "Ростове".

Это были два чудесных сезона, как в профессиональном, так и в личном аспекте. Благодаря вам мы смогли добиться таких потрясающих результатов. Я желаю Вам удачи в следующих сезонах! С любовью, Сесар Навас", - говорится в прощальном обращении испанца.

Теги: Навас Ростов
Сегодня, 10:36
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6
(2)
№6 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 11:11) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: Академия
один за другим, как крысы бегут


За главной
Регистрация: 5.02.2017
№5 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 10:56) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Болельщики Ростова благодарят Наваса за его выступление в составе Ростова. К сожалению он уже заканчивает свою карьеру. Спасибо Навас!
Регистрация: 16.05.2017
№4 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 10:52) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
В Рубине уже явно избыток игроков намечается. От того и интересней будет следующий чемпионат. Бердыев с финансированием и вариативностью быстро поставит на ноги команду.
Ростов даже жаль как-то, ну не жаль тех кто тут орал больше всех.
Им хочется пожелать чтоб не расстраивались. Ах и следуя вашей логике, даже не вспоминайте о том что было в Еврокубках. Это ведь уже история. Всегда надо говорить о том что здесь и сейчас))


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№3 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 10:42) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Может Бердыев у них паспорта отобрал?


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Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008
№2 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 10:42) #
  • +1
  •  (1)

Почему как крысы. Просто бегут. Они же все Бердыевские.
Регистрация: 23.09.2008
№1 Написал: Академия (Сегодня, 10:39) #
  • +2
  •  (4)

один за другим, как крысы бегут
Регистрация: 20.06.2016
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