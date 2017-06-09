Сесар Навас попрощался с "Ростовом" и его болельщиками

Испанский защитник Сесар Навас попрощался с ФК "Ростов", сообщается на официальном сайте донской команды."Дорогие болельщики, мне бы хотелось поблагодарить вас за поддержку и эмоции, которые вы дарили на протяжении двух сезонов, которые я провел в "Ростове".Это были два чудесных сезона, как в профессиональном, так и в личном аспекте. Благодаря вам мы смогли добиться таких потрясающих результатов. Я желаю Вам удачи в следующих сезонах! С любовью, Сесар Навас", - говорится в прощальном обращении испанца.